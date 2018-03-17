Порядка 2 тысяч человек приняли участие в гонке ГТО «Путь домой»

МОСКВА, 17 марта. / ТАСС /. Гонка ГТО «Путь домой», посвященная четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялась в субботу в московском Парке культуры и отдыха «Сокольники».

Согласно официальным результатам референдума 16 марта 2014 года, подавляющее большинство проголосовавших (96,77%) во всех городах и административно-территориальных образованиях полуострова Крым высказалось за присоединение к России.

Принять участие в гонке ГТО субботним морозным утром (по словам ведущего, термометр показывал температуру минус 19 градусов) решились порядка 2 тысяч человек, представители 63 вузов, что стало рекордом, преодолевшие маршрут по пересеченной местности протяженностью 6 км с 24 препятствиями. Они соревновались как в личном зачете, так и в командном среди вузов. Каждый, кто прошел дистанцию до конца, получил медаль финишера, а первая тройка в каждой номинации — кубки и памятные грамоты.

Традиционно принимала участие в забеге и команда «Звездный десант», собранная из представителей музыки, спорта, кино, общественных деятелей.

Развлекательная программа

Перед церемонией открытия мероприятия на сцене выступили певицы, члены «Звездного десанта»: Малина, Наталья Соловей и Виолетта Дядюра. Сама же процедура началась со слов руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева и многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова

"Это стало уже доброй традицией — собираться и пробежать эту дистанцию. Такие гонки помогают объединиться и понять, что вместе мы можем многого достичь. Помогайте другу другу, получайте удовольствие и заряжайтесь положительными эмоциями. Не забывайте, что вместе мы сильнее", — сказал Хасиков.

После его слов команда «Звездный десант», в том числе и сам Хасиков, под музыку провела согревающую разминку для всех участников и болельщиков и отправилась на старт.

Помимо самой гонки организаторы подготовили 13 интерактивных площадок. Любой желающий в тестовом режиме мог попытаться выполнить нормативы ГТО по прыжкам в длину, отжиманиям, подтягиваниям и упражнениям на пресс, поиграть в выездной керлинг, настольный хоккей или попробовать свои силы на скалодроме. На протяжении всего мероприятия разыгрывались в лотерею и памятные сувенирные футболки. Каждый зарегистрировавшийся получал талончик на бесплатное питание и горячий чай.

Впервые в истории события прошел турнир и среди болельщиков. Команды групп поддержки различных вузов соревновались в музыкальных, танцевальных и интеллектуальных конкурсах на знание истории полуострова Крым и спорта. Итоговую победу одержали представители Московского государственного педагогического университета (МПГУ), за что были награждены кубком и грамотами.

"В целом мы довольны организацией развлекательной программы, настроение у всех хорошее. В этом году у нас появилась отличная идея — провести конкурс среди болельщиков. Хотелось сделать что-то приятное для них — стойких людей, которые в такую погоду поддерживают команды, и думаю, они остались довольны. Надеюсь, что такой конкурс поможет привлечь еще больше людей на наше мероприятие в будущем", — сказала основатель и капитан «Звездного десанта», соорганизатор по части развлекательной программы Злата Чепурная.

Итоги соревнований

Первое место в соревнованиях женщин заняла Светлана Парыгина. Второе время показала Ольга Тарантин, третье — Диана Габитова.

"Проcнулась утром и ни капли не сомневалась, что нужно приехать сюда, несмотря на погоду. Ради таких впечатлений мы и бежим, мои эмоции зашкаливают, огромный выброс адреналина — все организовано очень круто. В детстве я занималась плаванием, а сейчас для себя бегаю, прыгаю и плаваю тоже. Мне очень понравилась беговая часть трассы, на этой неделе у меня было три беговых тренировки, и ноги гудели — снег дает о себе знать", — сказала победительница гонки.

"Раньше я бегал в команде и на подиум не поднимался. В индивидуальном соревновании принимаю участие впервые. Получается, что лучше выступать одному", — с улыбкой отметил победитель.

"Отличная гонка, трасса не сложная, бежалось хорошо. Я сам из Долгопрудного, у меня рядом парк, там бегаю, поддерживаю форму. Также хожу и в зал. В подобном мероприятии решил принять участие в первый раз", — добавил Сазонов.