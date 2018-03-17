«Ренн» вырвался на пятое место, победив «Бордо»

«Бордо» разочаровал своих болельщиков в домашнем матче с «Ренном» в рамках 30-го тура Лиги 1. Жирондинцы пропустили в начале и конце второго тайма, не сумев забить в ответ — 0:2.

"Бордо" продолжает делить 9 место, набрав 37 очков, «Ренн» же переместился на пятую строчку с 45 баллами в активе.

Протокол игры

Бордо

49' Сарр Исмаила (0:1)

Запасные: Байсс Пол • Контенто Диего • Отавио Пассос • Пуссен Гаэтан

17 марта. Стадион «Матмю Атлантик» (Бордо).