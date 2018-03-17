«Ренн» вырвался на пятое место, победив «Бордо» 

«Бордо» разочаровал своих болельщиков в домашнем матче с «Ренном» в рамках 30-го тура Лиги 1. Жирондинцы пропустили в начале и конце второго тайма, не сумев забить в ответ — 0:2.
"Бордо" продолжает делить 9 место, набрав 37 очков, «Ренн» же переместился на пятую строчку с 45 баллами в активе.
Протокол игры
Бордо
49' Сарр Исмаила (0:1)
86' Гуркюфф Йоанн (0:2)
Костил Бенуа • Сабали Юссуф • Пабло Кастро 34' • Кунде Жюль • Пундже Максим • Лерагер Лукас • Плашил Ярослав 59' (Санхаре Юнусс (59') • Мейте Суалихо • Малком Филипе • Лаборд Гаэтан 59' (Камано Франсуа (59') • Брайтвайт Мартин 13' (Де Превиль Николя (13' 71')
Запасные: Байсс Пол • Контенто Диего • Отавио Пассос • Пуссен Гаэтан
Коубек Томаш • Данзе Ромен • Желен Жереми • Ньяньон Жорис • Бенсебаини Рами 70' (Бааль Людовик (70') • Андре Бенжамин 45' 85' (Гуркюфф Йоанн (85') • Прчич Саньин • Буриго Бенжамен • Хазри Вахби • Сарр Исмаила • Сахо Диафра 77' (Силики Джеймс (77')
Запасные: Диалло Абдулайе • Мешер Андре • Зеффан Мехди • Эну Адриен
17 марта. Стадион «Матмю Атлантик» (Бордо).