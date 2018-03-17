Ещё
«Ренн» вырвался на пятое место, победив «Бордо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ренн» вырвался на пятое место, победив «Бордо» 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бордо» разочаровал своих болельщиков в домашнем матче с «Ренном» в рамках 30-го тура Лиги 1. Жирондинцы пропустили в начале и конце второго тайма, не сумев забить в ответ — 0:2.
"Бордо" продолжает делить 9 место, набрав 37 очков, «Ренн» же переместился на пятую строчку с 45 баллами в активе.
Протокол игры
Бордо
49' Сарр Исмаила (0:1)
86' Гуркюфф Йоанн (0:2)
Костил Бенуа • Сабали Юссуф • Пабло Кастро 34' • Кунде Жюль • Пундже Максим • Лерагер ЛукасПлашил Ярослав 59' (Санхаре Юнусс (59') • Мейте Суалихо • Малком Филипе • Лаборд Гаэтан 59' (Камано Франсуа (59') • Брайтвайт Мартин 13' (Де Превиль Николя (13' 71')
Запасные: Байсс Пол • Контенто Диего • Отавио Пассос • Пуссен Гаэтан
Коубек Томаш • Данзе Ромен • Желен Жереми • Ньяньон Жорис • Бенсебаини Рами 70' (Бааль Людовик (70') • Андре Бенжамин 45' 85' (Гуркюфф Йоанн (85') • Прчич Саньин • Буриго Бенжамен • Хазри Вахби • Сарр Исмаила • Сахо Диафра 77' (Силики Джеймс (77')
Запасные: Диалло Абдулайе • Мешер Андре • Зеффан МехдиЭну Адриен
17 марта. Стадион «Матмю Атлантик» (Бордо).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Глушаков: "Чемпионская гонка ещё не завершена" Досмотр фанатов "Спартака" в Казани осуществляли очень медленно Хохлов: "На тренировках при -15 больше думаешь, как бы игроки не получили травму или не простыли"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение