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Скрипченко: «Благодарю ребят за характер и самоотдачу»
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Скрипченко: «Благодарю ребят за характер и самоотдачу» 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в интервью «Наш Футбол» подвёл итоги встречи после матча с «Тосно» (2:0).
— Вадим Викторович, как вам игра?
— Игра понравилась в том плане, что встретились две команде, которые рядышком находились и желание проявить свои лучшие качества в единоборствах, желание одержать победу было видно и у нашей команды и у соперника. Учитывая, что мы играли дома и хозяйский статус вынуждал нас активно играть и болельщики пришли поддержать нас. Огромное им спасибо. Конечно, мы понимали, что победа нам сегодня нужна была. Активно сыграли в первом тайме, забили два хороших мяча. Во втором тайме в целом контролировали игру. Да, были ещё хорошие моменты в быстрых атаках, где не довели до логического завершения. В целом считаю, что победа заслуженная. Благодарю ребят за сегодняшний результат, за характер и за ту самоотдачу, которую они проявили на футбольном поле.
— Если можно, разберём игру ребят. Футболисты, о которых мы говорили до игры Хамданов, как вам его дебют?
— Хороший парень. Технически оснащён. Понятно, что на уровне Премьер-лиги это его дебют и он молодой парень, конечно, же, градус игры вот этот, насыщенность единоборств, ещё конечно в этом отношении ему прибавлять. Если брать чисто по игровому мышлению, по интеллекту его футбольному, то он в целом выглядел хорошо.
Александр Будаков нельзя сказать, что у него не было работы, скажем так, не настолько много, как обычно.
— Самое главное то, что команда сыграла на ноль. Это заслуга всей команды, потому что и в атаке и в обороне играют все 11 человек вместе с вратарём. Поэтому Саша сыграл на ноль, отыграл свой отрезок времени в матче хорошо, добротно. В целом, я хочу ещё раз сказать, победа — это заслуга всей команды.
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