Мороз и холод не страшны: «Спартак» берет три очка в Казани

Московский «Спартак» сумел одержать сложнейшую выездную победу над казанским «Рубином» . Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «красно-белых».

Протокол игры

Рубин

Спартак Москва

18' Анни Софьян (0:1)

81' Адриано Луис (1:2)

17 марта. Стадион «Казань Арена» (Казань).

После возобновления чемпионата «Рубин» провел две встречи на выезде и смог набрать четыре очка в противостояниях с «Тосно» и «Анжи». Результаты, в общем-то, для команды Бердыева неплохие, но это были победа и ничья в матчах против аутсайдеров. Хозяева смогли одержать 7 побед в чемпионате, но из ведущих коллектив смог обыграть только ЦСКА, в остальных же встречах случались либо мирные исходы, либо неудачи. Да и очные противостояния в последние годы ничего хорошего «Рубину» не приносят. В РФПЛ нынешняя команда Бердыева не может обыграть «Спартак» уже на протяжении 7 матчей. Возможно, серия прервется сегодня? «Красно-белые» же проиграли за последние полгода в РФПЛ только один матч, да и то в меньшинстве «Локомотиву». После перерыва подопечные Карреры еще не пропускали голов в свои ворота и сейчас пытаются до последнего навязывать борьбу за чемпионский титул «Локомотиву». Не стоит забывать, что вторая строчка РФПЛ дает право на выступления в групповом этапе Лиги чемпионов, и это будет минимальной задачей для столичной команды на остаток сезона. И начинать ее выполнять спартаковцы готовы прямо с игры в Казани.

При температуре -16 градусов ниже нуля вышли на газон в Казани футболисты обеих команд, надеясь показать некое подобие футбола на замерзшем и находящемся в отвратительном состоянии газоне местной футбольной арены. Само же начало матча выглядело скучным и большого количество забитых голов не обещало. Зато уже на 9-й минуте матча главный арбитр матча впервые обратился к своему волшебному кармашку, откуда достал карточку желтого цвета для Максимовича, сбившего своего соперника подкатом сзади. Спустя всего десять минут «Спартак» нашел в себе силы открыть счет на табло. Пошел не особо интересный навес с бровки в штрафную «Рубина». Навас на ровном месте поскользнулся на газоне, после чего снаряд прилетел в район вратарской на юркого Ханни, которому удалось сориентироваться в столь непростой ситуации и спокойно переправить мяч в сетку чужих ворот. 0:1, «Спартак» забил важнейший для себя гол и сделал огромный шаг вперед.

На 23-й минуте матча судья снова был вынужден обратиться к своему кармашку, откуда достал желтую карточку и показал ее Кудряшову за откровенно неудавшийся подкат против Луиса Адриано . Несмотря же на мороз, у ворот «Рубина» становилось все жарче и жарче, и вот уже на ход Зобнину «красно-белые» забросили мяч в штрафную казанцев. Роман, оказавшись на рандеву с Джанаевым, выстрелил по его воротам, но попал в голкипера, после чего Комбаров уже пытался с дальней дистанции застать врасплох соперника, но выстрелил с 27-ми метров мимо рамки. «Рубин» не мог не ответить своему сопернику хотя бы одним голевым эпизодом, и все-таки однажды размял в воротах замерзшего Селихова. Кудряшов получил мяч в штрафной соперника и сделал обостряющий пас на правый угол вратарской «Спартака», где находился Энаке, который пытался вернуть сферу оппоненту, но было уже поздно, ведь это действие явно прочитал Селихов, который в броске забрал снаряд в свои перчатки, не позволил «Рубину» отличиться. 0:1, «Спартак» ушел на перерыв в хорошем настроении, а Бердыеву и его казанским подопечным предстоял серьезный разговор в раздевалке.

Едва начался второй тайм, как Гранат получил в свой пассив карточку желтого цвета, срубив в районе центрального круга набравшего ход Луиса Адриано. Спустя некоторое время «горчичник» прилетел уже в адрес игрока «Спартака». Жестко в результате борьбы на втором «этаже» действовал Фернандо. Игрок «красно-белых» задел рукой голову Кудряшова, за что тут же получил карточку желтого цвета и попал на карандаш арбитру. А на 61-й минуте встречи случилось то, чего, пожалуй, никто низ игроков «Спартака» не ожидал. «Рубин» сумел сравнять счет на табло. Заработали угловой удар хозяева поля в ходе одной из своих немногочисленных атак. В ходе розыгрыша стандарта лишь с третьей попытки удалось подать от левой бровки Караденизу. Оказался на штанге забытый всеми Нобоа, который без каких-либо помех отправил сферу в чужие ворота.

Казалось, что дело так и закончится результативной ничьей, но «Спартак» даже и не думал унывать, и смог за 10 минут до окончания основного времени матча выйти вперед. В центре поля обокрал на ровном месте Зобнин Могиливца, после чего выдал шикарный пас во вратарскую «Рубина». От ее линии неудачно выбил мяч головой Камболов. Снаряд прилетел на ногу Самедову, который решил скинуть драгоценный футбольный объект Луису Адриано, и не ошибся, ведь выстрел последнего в касание под левую стойку оказался голевым, и «красно-белые» вышли вперед. «Рубин» приложил огромные усилия чтобы отыграться, но сил и возможностей на это у команды Бердыева уже не осталось. 1:2, трудовая победа «Спартака».