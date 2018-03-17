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Первый фестиваль борьбы «Русская весна» в Видном посетили звезды эстрады
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Первый фестиваль борьбы «Русская весна» в Видном посетили звезды эстрады 

Мир24 7 часов назад
Фото: Мир24
В подмосковном городе Видное прошел первый международный фестиваль борьбы «Русская весна». Организаторы пообещали, что турнир станет ежегодным.
На фестивале свое мастерство показали юные спортсмены из многих регионов России, а также гости из стран ближнего и дальнего зарубежья. В соревнованиях приняли участие борцы в возрасте до 14-ти лет. Посмотреть на них пришли и звезды эстрады.
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«Я увидела совершено маленьких детей, я знала, что они здесь есть, что они занимаются спортом. Это наши будущие мужики. Сейчас это маленькие мужичонки, у которых уже есть осанка, и, как мне показалось, очень правильный взгляд на жизнь, на мир. Они стоят, эти крошечки, а в них уже чувствуется мужское начало», — сказала народная артистка России Ирина Аллегрова. Соревнования проходили в двух дисциплинах: самбисты выступали в командном турнире, а представители дзюдо провели поединки в личном зачете. Победителей наградили медалями, кубками и призами от организаторов.
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