«Удинезе» в родных стенах проиграл «Сассуоло»

«Удинезе» на своём поле проиграл «Сассуоло» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 42-й минуте защитник «Удинезе» Али Аднан забил в собственные ворота, но спустя две минуты его партнёр по команде Секо Фофана сравнял счёт. Впрочем, на 74-й минуте Стефано Сенси забил второй гол «Сассуоло» и принёс команде победу.

«Удинезе» (33 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Сассуоло» (27) — 14-е.