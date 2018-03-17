Победа в Удине стала для «Сассуоло» первой в 2018-м году 

Неудачники последних матчей, «Удинезе» и «Сассуоло», играли в матче 28-го тура Серии А. Первые проиграли четыре встречи подряд, вторые не побеждали 9 туров кряду, еще с прошлого года.
В концовке первого тайма Аднан Али срезал мяч в свои ворота, а через две минуты ассистировал Секо Фафана, который сравнял счет. Развязка случилась за 15 минут до финального свистка, когда Стефано Сенси забил победный для гостей мяч.
"Сассуоло" удалось оторваться от зоны вылета на три очка.
Протокол игры
Удинезе
Сассуоло
42' Аднан Али (0:1)
(1:1) Фофана Секо 44'
75' Сенси Стефано (1:2)
Бицарри Альбано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Данило Ларанжера • Каэтано Самир • Видмер Сильван 81' (Балич Андрия (81') • Фофана Секо 57' (Барак Антонин (57' 63') • Бехрами Валон • Янкто Якуб • Аднан Али • Де Пауль Родриго • Лопес Макси 70' (Перица Стипе (70')
Запасные: Пеццелла Джузеппе • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Дзампано Франческо • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде
Консильи Андреа • Ачерби Франческо • Гольданига Эдоардо • Дель Орко Кристиан • Лирола Поль • Маццители Лука 29' 86' (Кассата Франческо (86') • Сенси Стефано • Миссироли Симоне • Адьяпонг Клод 15' 81' (Рожерио да Силва (81') • Политано Маттео 89' (Маньянелли Франческо (89') • Бабакар Хоума
Запасные: Матри Алессандро • Биондини Давид • Пеголо Джанлука • Дункан Альфред • Лемос Маурисио • Пьерини Николас • Марсон Леонардо • Фраттези Давиде
17 марта. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).