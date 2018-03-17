Победа в Удине стала для «Сассуоло» первой в 2018-м году

Неудачники последних матчей, «Удинезе» и «Сассуоло», играли в матче 28-го тура Серии А. Первые проиграли четыре встречи подряд, вторые не побеждали 9 туров кряду, еще с прошлого года.

В концовке первого тайма Аднан Али срезал мяч в свои ворота, а через две минуты ассистировал Секо Фафана, который сравнял счет. Развязка случилась за 15 минут до финального свистка, когда Стефано Сенси забил победный для гостей мяч.

"Сассуоло" удалось оторваться от зоны вылета на три очка.

Протокол игры

Удинезе

Сассуоло

42' Аднан Али (0:1)

(1:1) Фофана Секо 44'

75' Сенси Стефано (1:2)

Запасные: Пеццелла Джузеппе • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Дзампано Франческо • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде

17 марта. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).