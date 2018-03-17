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Роналду: «Никто не сравнится со мной»
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Роналду: «Никто не сравнится со мной» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о собственной игре.
"С самого начала я мечтал о том, чтобы стать лучшим футболистом мира. Друзья считали мою затею бесперспективной. Я получал удовольствие от игры, но понимал, что у меня есть потенциал, чтобы стать лучшим. Никто не сравнится со мной, никто не станет Криштиану Роналду. Вы будете собой, я — собой", — сказал Роналду в ходе рекламного ролика для Nike.
В этом сезоне Роналду провёл 32 матча, забил 32 мяча и отдал 6 результативных передач.
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