Ещё
«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря автоголу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря автоголу 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Шальке» на выезде одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 76-й минуте Пауль Верхаг мог вывести «волков» вперёд, но не реализовал пенальти. Спустя десять минут его партнёр по команде Робин Кнохе забил в собственные ворота, и «кобальтовые» удержали победный счёт.
«Шальке» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (25) — 15-й.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Рубин» в Казани Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение