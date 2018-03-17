«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря автоголу

«Шальке» на выезде одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 76-й минуте Пауль Верхаг мог вывести «волков» вперёд, но не реализовал пенальти. Спустя десять минут его партнёр по команде Робин Кнохе забил в собственные ворота, и «кобальтовые» удержали победный счёт.

«Шальке» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (25) — 15-й.