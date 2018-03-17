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СПАЛ 2013 — «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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СПАЛ 2013 — «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
СПАЛ 2013 принимает «Ювентус» в 29-м туре чемпионата Италии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
СПАЛ 2013
Ювентус
Мерет АлексЦионек ТьягоВикари ФранческоФелипе ДиасЛаццари МануэльГрасси Альберто • Скьяттарелла Паскуале • Куртич Ясмин • Коста Филиппо • Палоски Альберто • Антенуччи Мирко
Запасные: Флоккари Сержио • Драме Букари • Саламон Бартош • Скьявон Эрос • Вивиани Федерико • Гомис АльфредБонаццоли Федерико • Вяйсянен Саули • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле • Шимич Лоренцо • Луис Эвертон
Буффон Джанлуиджи • Де Шильо Маттиа • Ругани Даниэле • Кьеллини Джорджо • Асамоа Квадво • Пьянич Миралем • Матуиди Блез • Коста Дуглас • Дибала Пауло • Алекс Сандро • Игуаин Гонсало
Запасные: Барцальи АндреаМанджукич МариоМаркизио КлаудиоХёведес БенедиктЛихтштайнер Штефан • Щесны Войцех • Стураро СтефаноБетанкур Родриго • Дель Фаверо Маттиа
17 марта. Стадион "Паоло Мацца" (Феррара).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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