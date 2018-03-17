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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Манчестер Юнайтед" и «Брайтон» выясняют отношения в четвертьфинальном матче Кубка Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Ромеро Серхио • Валенсия Антонио • Байи Эрик • Смоллинг Крис • Шоу Люк • Мактоминей Скотт • Матич Неманья • Мата Хуан • Лингард ДжессиМарсьяль Антони • Лукаку Ромелу
Запасные: Янг Эшли • Феллайни Маруан • Санчес Алексис • Де Хеа Давид • Погба ПольЛинделоф ВикторРэшфорд Маркус
Крул Тим • Скелотто Эзекиль • Даффи Шейн • Данк Льюис • Зуттнер Маркус • Кайал Барам • Прёппер Дэви • Гросс Паскаль • Локадия Юрген • Уллоа ЛеонардоМарч Соломон
Запасные: Мюррей ГленнБруно СальторБэлдок СэмГолдсон Коннор • Маенпяя Ники • Искьердо Хосе
17 марта. Стадион «Олд Траффорд».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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