"Манчестер Юнайтед" и «Брайтон» выясняют отношения в четвертьфинальном матче Кубка Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Ромеро Серхио • Валенсия Антонио • Байи Эрик • Смоллинг Крис • Шоу Люк • Мактоминей Скотт • Матич Неманья • Мата Хуан • Лингард Джесси • Марсьяль Антони • Лукаку Ромелу
Запасные: Янг Эшли • Феллайни Маруан • Санчес Алексис • Де Хеа Давид • Погба Поль • Линделоф Виктор • Рэшфорд Маркус
Крул Тим • Скелотто Эзекиль • Даффи Шейн • Данк Льюис • Зуттнер Маркус • Кайал Барам • Прёппер Дэви • Гросс Паскаль • Локадия Юрген • Уллоа Леонардо • Марч Соломон
Запасные: Мюррей Гленн • Бруно Сальтор • Бэлдок Сэм • Голдсон Коннор • Маенпяя Ники • Искьердо Хосе
17 марта. Стадион «Олд Траффорд».
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