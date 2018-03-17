Андрей Марков: «Опыт Зарипова очень помогает в раздевалке и на льду»

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков после победы над магнитогорским «Металлургом» (4:1) во втором матче серии плей-офф отметил, что опыт форварда Даниса Зарипова помогает казанцам в Кубке Гагарина. Напомним, что счет в серии стал равный, 1-1.

— Все знают, что Зарипов — отличный игрок, — цитирует «Р-Спорт» Маркова. — Видели сами — у него был момент, и он его использовал. Отдал прекрасный пас, добавил остроты в атаке. Его опыт очень помогает в раздевалке и на льду. Сегодня мы хорошо сыграли все 60 минут. Придерживались плана на игру, исключили глупые ошибки. Поэтому есть результат. Мы внимательнее сыграли на синей линии, в своей зоне. Вчера ошибки нас ранили. Нужно играть так же дальше.

В плей-офф игра чуть другая. Соперники разбирают хорошо друг друга. Нужно продолжать работать, делать выводы, может, упростить игру в большинстве, чтобы доводить шайбу до ворот. Наверное, так корректировать игру в неравных составах.