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Андрей Марков: «Опыт Зарипова очень помогает в раздевалке и на льду»
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Андрей Марков: «Опыт Зарипова очень помогает в раздевалке и на льду» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник «Ак Барса» Андрей Марков после победы над магнитогорским «Металлургом» (4:1) во втором матче серии плей-офф отметил, что опыт форварда Даниса Зарипова помогает казанцам в Кубке Гагарина. Напомним, что счет в серии стал равный, 1-1.
— Все знают, что Зарипов — отличный игрок, — цитирует «Р-Спорт» Маркова. — Видели сами — у него был момент, и он его использовал. Отдал прекрасный пас, добавил остроты в атаке. Его опыт очень помогает в раздевалке и на льду. Сегодня мы хорошо сыграли все 60 минут. Придерживались плана на игру, исключили глупые ошибки. Поэтому есть результат. Мы внимательнее сыграли на синей линии, в своей зоне. Вчера ошибки нас ранили. Нужно играть так же дальше.
В плей-офф игра чуть другая. Соперники разбирают хорошо друг друга. Нужно продолжать работать, делать выводы, может, упростить игру в большинстве, чтобы доводить шайбу до ворот. Наверное, так корректировать игру в неравных составах.
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