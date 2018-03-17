Ещё
Итальянец Нибали выиграл велогонку «Милан — Сан-Ремо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянец Нибали выиграл велогонку «Милан — Сан-Ремо» 

Чемпионат.com 4 часа назад
Итальянский гонщик Винченцо Нибали из команды Bahrain Merida стал победителем однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо», которая прошла по дорогам Италии.
Нибали преодолел 294 километра за 7 часов 18 минут 43 секунды, на финише опередив австралийца Калеба Юэна (Mitchelton Scott) и француза Арно Демара (Groupama-FDJ), ставших вторым и третьим соответственно.
Лучший результат из россиян показал Игорь Боев («Газпром-Русвело»), занявший 60-е место. В топ-100 ещё два российских гонщика той же команды — Артём Ныч (72-й) и Сергей Фирсанов (74-й). Все трое отстали от победителя на 2,23.
Незадолго до финиша британец Марк Кавендиш (Dimension Data) досрочно завершил гонку из-за падения.
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение