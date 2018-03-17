Итальянец Нибали выиграл велогонку «Милан — Сан-Ремо»

Итальянский гонщик Винченцо Нибали из команды Bahrain Merida стал победителем однодневной велогонки «Милан — Сан-Ремо», которая прошла по дорогам Италии.

Нибали преодолел 294 километра за 7 часов 18 минут 43 секунды, на финише опередив австралийца Калеба Юэна (Mitchelton Scott) и француза Арно Демара (Groupama-FDJ), ставших вторым и третьим соответственно.

Лучший результат из россиян показал Игорь Боев («Газпром-Русвело»), занявший 60-е место. В топ-100 ещё два российских гонщика той же команды — Артём Ныч (72-й) и Сергей Фирсанов (74-й). Все трое отстали от победителя на 2,23.