Ещё
Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких 

Чемпионат.com 1 час назад
В Мексике на 30-м году жизни скончался мексиканский нападающий Эсекиель Ороско.
На протяжении долгого периода он вёл борьбу с раком легких.
Ороско выступал за мексиканские клубы высшей («Некакса», «Ягуарес Чьяпас» и «Атланте») и первой («Тапачула» и «Мурсиелагос») лиги. «Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами, а особенно за то, что он был хорошим человеком», — говорится в заявлении мексиканской лиги в официальном «твиттере». В последний раз Ороско выходил на поле в ноябре 2016 года.
Чемпионат.com: последние новости
«Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00 мск Ещенко: «Спартак» победил, так что можно на поле не пенять Болельщица «Спартака» получила футболку Селихова, чтобы выйти замуж
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение