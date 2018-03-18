Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких

В Мексике на 30-м году жизни скончался мексиканский нападающий Эсекиель Ороско.

На протяжении долгого периода он вёл борьбу с раком легких.

Ороско выступал за мексиканские клубы высшей («Некакса», «Ягуарес Чьяпас» и «Атланте») и первой («Тапачула» и «Мурсиелагос») лиги. «Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами, а особенно за то, что он был хорошим человеком», — говорится в заявлении мексиканской лиги в официальном «твиттере». В последний раз Ороско выходил на поле в ноябре 2016 года.