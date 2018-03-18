Свыше 13% жителей Камчатки и 28% Чукотки проголосовали за первые два часа

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости . Около 13,43% жителей Камчатки и 28,06% жителей Чукотки проголосовали по данным на 10.00 местного времени (01.00 мск) на выборах президента России.

В Камчатском крае явка избирателей по состоянию на 10.00 местного времени (01.00 мск) составила 13,43% или 31 220 тысяч человек. В краевом избиркоме отмечают, что голосование проходит активнее, чем на выборах президента в 2012 году. Тогда к этом времени проголосовали 9,59% жителей края.

"На 10.00 на Чукотке проголосовали 28,06% избирателей", — сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

На Чукотке на выборах-2012 за два часа проголосовали 26,96% избирателей.

К этому часу на Камчатке уже проголосовал глава региона Владимир Илюхин . Он рассказал, что сейчас в крае непогода, но власти стараются обеспечить доставку избирателей на участки. Сегодня в крае сильный ветер, в столице региона — до 27 метров в секунду. Также в выборах принял участие председатель законодательного собрания края Валерий Раенко.

Фотографируемся и едим

На Камчатке — в одном из голосующих первыми регионе — проходит конкурс «Голосуем первыми»: избиратели делают снимок в фотозоне на участке, публикуют его ВКонтакте или Instagram с хэштегом #голосуемпервыми и собирают лайки на сайте голосуемпервыми.рф. Главный приз — Iphone 8+, еще можно выйграть гироскутер, планшет, ноутбук, наушники и другое.

Больше тонны выпечки и других угощений приготовили на Камчатке для всех, кто пришел голосовать в первые часы работы избирательных участков. С раннего утра в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и других населенных пунктах края работают сотни цехов столовых и пекарен, чтобы доставить на избирательные участки пирожки, расстегаи, сладкие булочки и камчатские бутерброды. Изначально акцию организовали работники столовых образовательных учреждений, на территории которых пройдет голосование. Затем подключились местные предприниматели.

На Чукотке также идет фотоконкурс — #чукоткаголосует: местные жители уже делают снимки со специальной фоторамкой, публикуют фото в Instagram или Вконтакте и собирают лайки на сайте чукоткаголосует.рф. За первое место в конкурсе в Анадыре можно получить Samsung Galaxy Tab A 10.1, по округу — Apple iPhone X 64GB.

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