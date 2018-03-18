Юные екатеринбургские синхронистки на льду выиграли Чемпионат мира в Загребе

17 марта в столице Хорватии Загребе завершился Чемпионат мира по синхронному катанию. Команда девушек из Екатеринбурга «Юность» второй год подряд становится лучшей.

Уральские синхронистки опередили американок на три очка. Бронзу в соревновании тоже заняли россиянки — московская команда «Кристалл Айс».

Екатеринбурженки выступали под песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing». За два дня соревнований команда «Юность» получила 174.58 очков и победила в чемпионате. Всего в нем участвовала 21 команда из 16 стран мира.