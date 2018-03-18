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Юные екатеринбургские синхронистки на льду выиграли Чемпионат мира в Загребе
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Юные екатеринбургские синхронистки на льду выиграли Чемпионат мира в Загребе 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
17 марта в столице Хорватии Загребе завершился Чемпионат мира по синхронному катанию. Команда девушек из Екатеринбурга «Юность» второй год подряд становится лучшей.
Уральские синхронистки опередили американок на три очка. Бронзу в соревновании тоже заняли россиянки — московская команда «Кристалл Айс».
Екатеринбурженки выступали под песню Уитни Хьюстон «I Have Nothing». За два дня соревнований команда «Юность» получила 174.58 очков и победила в чемпионате. Всего в нем участвовала 21 команда из 16 стран мира.
В конце февраля в своем телешоу в Екатеринбург знакомиться с уральской кухней и традициями приезжал англичанин Джон Уоррен. Он успел прокатиться с чемпионками на льду. А в начале февраля «Юность» выиграла Кубок Франции.
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