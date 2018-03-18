«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Брайтон» и шагает в полуфинал Кубка Англии

Субботняя программа четвертьфинальных матчей Кубка Англии завершалась противостоянием "Манчестер Юнайтед" и «Брайтона» на «Олд Траффорд». Накануне стал известен первый полуфиналист: лондонский «Тоттенхэм» без проблем на выезде разобрался с валлийским «Суонси». «Красные дьяволы», как и «щпоры» с разной степенью неожиданности вылетели из Лиги Чемпионов, поэтому кубок старейшего турнира — единственный трофей, за который могут побороться обе команды в нынешнем сезоне.

Манкунианцам уже приходилось несладко в матче против «чаек» в текущей кампании. В рамках первого круга подопечные Жозе Моуринью лишь благодаря автоголу Льюиса Данка одержали домашнюю победу над новичком высшей лиги, поэтому данный поединок обещал быть очень интересным. С учетом кадровых потерь, оба наставника выпустили сильнейшие стартовые составы. Разве что бросилось в глаза отсутствие основных голкиперов Давида Де Хеа и Мэтью Райана , но это обычное дело для кубковых соревнований — эта роль закреплена за вторыми номерами.

Под снегопад начался необыкновенно вечерний матч в Манчестере. Хозяева поля не спешили с активными действиями, несмотря на достаточно шумную поддержку родных трибун. До экватора первого тайма команды упражнялись в неточности ударов, а уже после — всерьез взялись за дело. По-настоящему первый опасный момент у ворот Крула возник только на 30-й минуте поединка: после классной перепасовки Маты и Мартиаля испанец уже готов был вывалится на свидание с вратарем, но вовремя подкатился один из защитников «Брайтона» и выбил мяч за лицевую. В этой же атаке должен был открывать счет Крис Смоллинг , но мяч после его выстрела на себя приняла штанга.

Подопечные Криса Хьютона тут же ответили не менее острым выпадом: Данк нанес мощнейший удар под перекладину, но Ромеро в отчаянном прыжке спас свою команду. И все-таки хозяевам удалось отличиться еще до перерыва: блестящую подачу Матича умело замкнул Лукаку.

С началом второй половины встречи «Брайтон» заиграл посмелее, в то время как «Юнайтед» сознательно отошел на свою половину поля. Один за другим стали появляться опасные моменты у хозяйских владений. Непременно брался завершать атаки нидерландский легионер «чаек» Юрген Локадия . На 52-й минуте экс-нападающий ПСВ должен был восстанавливать паритет, но немного не попал в створ. А уже через несколько минут Ромеро снова пришлось выручать «красных дьяволов», вытаскивая мяч из «девятки».

Но как бы не старались гости, а эффективные манкунианцы забили своим вторым же точным ударом в створ ворот. За шесть минут до конца основного времени Матич оказался на позиции центрфорварда и теперь уже замкнул подачу от Янга.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» в своем стиле обыгрывает «Брайтон» и вслед за братьями по лигочемпионовскому несчастью «Тоттенхэму» шагает в полуфинал Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" — «Брайтон» — 2:0 Голы: Лукаку, 37 — 1:0, Матич, 84 — 2:0 "Ман Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Шоу (Янг, 46), Матич, Мактоминай, Мата (Рашфорд, 74), Лингард (Феллаини, 89), Мартиаль, Лукаку

"Брайтон": Крул, Скелотто, Данк, Даффи, Зуттнер, Кайяль, Проппер, Гросс, Марч (Искьердо, 69), Локадия, Ульоа (Маррей, 76)