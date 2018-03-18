Прогноз на матч Ницца — ПСЖ: сколько голов будет забито

В воскресенье в рамках тридцатого тура чемпионата Франции «Ницца» примет «ПСЖ». Команда Унаи Эмери уверенно идёт к чемпионскому титулу, в то время как команда Люсьена Фавре рассчитывает финишировать в пятёрке сильнейших. Смогут ли «орлята» навязать борьбу парижанам? "Евро-Футбол.ру" анонсирует воскресный поединок на «Альянц Ривьере».

Ницца

В следующем сезоне мы снова можем увидеть «Ниццу» в Лиге Европы. На текущий момент команда Люсьена Фавре располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1, но её отставание от пятого «Ренна» измеряется всего лишь тремя зачётными баллами. И это при том, что «орлята» пока провели на один матч меньше. В воскресенье «Ницца» постарается навязать борьбу «ПСЖ» и зацепиться за очки, чтобы иметь возможность подняться по турнирной лестнице.

После вылета из Лиги чемпионов «ПСЖ» трудно находить мотивацию. Тем не менее, команда Унаи Эмери продолжает исправно побеждать в чемпионате и уверенно двигаться к титулу Лиги 1. Официальной стать чемпионами парижане рассчитывают как можно скорее, поэтому сбавлять ход они не намерены. В воскресенье «ПСЖ» планирует довести победную серию в чемпионате до девяти матчей.

Где смотреть матч

Игру на «Альянц Ривьере», которая стартует в 15:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за событиями поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Ницца" — «ПСЖ»: +21=19-27. Разница мячей: 82-99.

Первый круг: 0:3.

В десяти последних матчах чемпионата Франции против «Ниццы» «ПСЖ» добыл 8 побед при одной ничьей и поражении. Это самое поражение случилось на «Альянц Ривьере» в прошлом сезоне. Тогда «орлята» выиграли со счётом 3:1.

Интересные факты

— «ПСЖ» выиграл 8 последних матчей в чемпионате Франции.

— «Ниццы» выиграл 2 последних матча в чемпионате Франции.

— В 10 последних матчах Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Ниццу» 8 раз (ничья и поражение).

— В 6 крайних матчах Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ниццей» было забито хотя бы 3 гола.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Ницца" в родных стенах способна дать бой «ПСЖ». Как нам кажется, воскресный матч на «Альянц Ривьере» получится результативным. Отметим, что в шести последних играх между этими командами в чемпионате было забито как минимум три гола. Наша ставка: «Тотал больше 2,5» с коэффициентом 1.5.