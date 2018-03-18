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Бубнов: «Луис Адриано — лучший игрок „Спартака“ на этом отрезке сезона»
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Бубнов: «Луис Адриано — лучший игрок „Спартака“ на этом отрезке сезона» 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о победе «красно-белых» над «Рубином» (2:1).
"Спартак" взял очень важные три очка на тяжелом поле в Казани. Первый тайм провели с преимуществом, забили гол. «Рубин» перехватил инициативу во второй половине игры, но казанцы допускали очень много ошибок. Очень несвойственных и грубых для себя ошибок. Поле тяжелое — понятно, но «Спартак» ошибался значительно меньше. Отличный матч провел Луис Адриано, на мой взгляд, он лучший игрок команды прямо сейчас.
Не получаешь никакого удовольствия от просмотра футбола на таком поле. Повторюсь, поле было очень тяжелое, но хотя бы ровное. Хорошо, что на таком морозе обошлось хотя бы без кочек, иначе риск травм увеличился бы максимально.
"Спартак" приблизился к «Локомотиву», теперь расстояние — 5 очков, но я думаю, что они сейчас борются в первую очередь за место в Лиге чемпионов. «Краснодар» проиграл и пока отвалился. Сейчас главным конкурентом «Спартака» за попадание в групповой этап напрямую является ЦСКА. Очевидно, что если «Локомотив» не начнет терять очки, то никто другой не сможет включиться в борьбу за титул", — сказал Бубнов.
"Спартак" отстает от «Локомотива» на пять очков, но у команды Юрия Сёмина одна игра в запасе.
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