Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Хьюстон — Детройт, Орландо — Филадельфия

Гриффин и Эмбиид пробьют тоталы в 23 и 22 очка с «Рокетс» и «Мэджик» — в «Большом куше».

Предыдущий выпуск рубрики оказался успешным и удачливым, ведь во многом благодаря фортуне обе сделанные ставки сыграли в плюс. «Бостон», от которого требовалось пропустить в собственное кольцо не более 110 очков, как и ожидалось, старался затянуть «Оклахому» в позиционное нападение и агрессивно действовать в защите. «Селтикс» качественно оборонялись и вынуждали оппонентов совершать множество бросков с серьёзным сопротивлением. За счёт индивидуальных действий Джорджа и Уэстбрука гости лидировали большую часть матча, а когда «зелёные» в заключительной 12-минутке догнали соперников, то проснулся Энтони и забил пару важных попыток. «Тандер» вели «+6» за 24 секунды до конца, однако Брэд Стивенс и не думал сдаваться. Тейтум попал в проходе, а Расселл ответил лишь одним точным штрафным, затем Розир реализовал бомбу с периметра, и при «+2» в пользу «ОКС» хозяева нарушили правила на Кармело. В стареющую звезду на мгновение вселился Андре Роберсон , и снаряд дважды отправился мимо цели. В решающем владении Маркус Моррис пальнул из-за дуги, на табло загорелся приятный для публики результат 100:99, а ответить парни Донована не смогли.

Другой сделанный прогноз касался сражения в Орегоне, и уровень баскетбола в прошедшей баталии был высочайший. Местные «Трэйл Блэйзерс» пытались продлить победную серию, но в гости приехали сами «Рокетс», находящиеся в феноменальной форме. Выбор автора пал на фору «Хьюстона» «-3», и на протяжении большей части встречи борьба шла с переменным успехом для обеих сторон. Хозяев подвели лидеры. Лиллард и Макколлум на двоих запороли все 12 попыток из-за дуги, зато помощь пришла от других исполнителей. Но, когда Харден раз за разом танцует со своими оппонентами, а потом забивает трёшку с шагом назад или пускается под кольцо, остановить это практически невозможно. Джеймс выглядел неудержимым и позволил своей команде добыть тяжелейшую выездную викторию со счётом 115:111. Таким образом, в банке на сегодня 52 762 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» — «Детройт Пистонс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.13/7.3, фора (-11) за 1.95. Тоталы — хозяева (113,5) за 1.95, гости (101,5) за 1.9, общий (215,5) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал Блэйка Гриффина большие 23 очков с коэффициентом 1.9 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек). Ближайший игровой день не представлен какими-либо громкими вывесками, поэтому сосредоточимся на индивидуальных выступлениях баскетболистов. «Рокетс», одолев на выезде «Трэйл Блэйзерс», уже выглядят недосягаемыми для оппонентов и могут позволить себе слегка расслабиться, особенно при выполнении оборонительных функций. А в составе «Пистонс» как раз есть игрок, для которого «Хьюстон» стал принципиальным соперником. Разумеется, речь идёт о Гриффине, от которого стоит ожидать повышенной активности и безумной жажды победы. «Детройт» сохраняет теоретические шансы на попадание в кубковую восьмёрку на Востоке, однако, скорее всего, даже Стэн ван Ганди мысленно смирился с провалом. Драммонд и компания разобрались в гостях с аутсайдерами «Санз» и «Кингз», а теперь готовятся рубиться с лидером Запада. В двух последних встречах Блэйк набрал по 26 очков, оба раза был близок к трипл-даблу, и вероятность продолжения блестящих показателей достаточно высока. Понятно, что «Финикс» и «Сакраменто» несопоставимы с «Хьюстоном», но здесь важен и сам настрой мощного форварда «Пистонс». После серии обменов стала очевидна напряжённость между Полом и Гриффином, а Блэйк, как эмоциональный спортсмен, пытается доказать собственный статус и значимость.

В этом регулярном чемпионате, выступая за «Клипперс», разозлённый форвард отгрузил «Рокетс» 29 очков и действовал с сумасшедшим желанием. Первое место «Хьюстона» послужит только дополнительной мотивацией для демонстрации собственных возможностей. Наличие Капелы скажется на действиях Драммонда, ведь Андре придётся противостоять одному из лучших классических центровых в лиге. В таком случае Гриффину придётся тащить всю атаку на себе, но дело и в оппонентах. В распоряжении Д’Антони нет исполнителя, способного остановить 32 номера «Пистос». Такер, Ариза и Мба-а-Муте значительно уступают в габаритах и массе, а Андерсон — медленный и просто слабый защитник. Букмекеры выставили планку в 23 результативных балла, и Блэйк в данных условиях способен пробить тотал с запасом.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 3.64/1.33, фора (+7,5) за 1.95. Тоталы — хозяева (102,5) за 1.9, гости (109,5) за 1.85, общий (212,5) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал Джоэла Эмбиида больше 22 очков с коэффициентом 1.9 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек). «Сиксерс» выдают прекрасный отрезок и находятся в группе команд, борющихся за преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Учитывая календарь оставшихся встреч, «Филадельфия» вполне способна замахнуться даже на попадание в тройку. Прошлой ночью банда Бретта Брауна спокойно разобралась с «Мемфисом» и сохранила силы своих лидеров. Лишь один баскетболист из стартовой пятёрки отбегал чуть более 25 минут, а остальные и того меньше. В битве с «Гриззлиз» прервалась 5-матчевая серия Эмбиида, в которой центровой набирал более 20 очков, и «Мэджик» идеально подходят для начала новой тенденции.

«Мэджик» играют так, как позволяют соперники и оказывают лишь формальное сопротивление. Главный тренер пытается наладить связи с прицелом на будущее, а единственный фактор, заставляющий шевелиться баскетболистов, — борьба за контракт и статистику. В удачный для себя день «Орландо» способно добиться сенсационной виктории над фаворитом, но останавливать лидеров оппонентов «маги» так и не научились. Вернувшийся в строй Вучевич хорош на чужой половине паркета, но внутри собственной трёхсекундной черногорец превращается в любезного парня, готового постелить красную ковровую дорожку к кольцу. Эмбиид является одним из лучших центровых лиги и обладает внушительным атакующим арсеналом. Джоэл наряду с Казинсом и Таунсом представляет собой пример современного великана, остановить которого практически невозможно. Раньше камерунец крайне редко принимал участие в бэк-ту-бэк сражениях, но постепенно приспособился к ситуации. Эмбиид отыграл с «Мемфисом» лишь 20 минут, поэтому выйдет на площадку свежим. Исполнителю уровня стартового состава матча звёзд негоже дважды подряд демонстрировать низкую результативность, а обожающий внимание Джоэл знает об этом наверняка. После встречи с «Мэджик» у «Сиксерс» будет возвращение домой и полноценный день отдыха, поэтому беречь силы особой необходимости нет. «Орландо» иногда способны упереться, что заставит центрового «Филадельфии» выложиться в нападении по полной. Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 48 762 фишки.