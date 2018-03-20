Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Портленд — Хьюстон, Бостон — Оклахома

«ОКС» наберёт не более 110 очков с «Селтикс», «Рокетс» одолеют «Портленд» от «-3» — в «Большом куше».

По итогам прошлого выпуска рубрики фиксируем крошечную прибыль, которая связана с величиной коэффициентов, ведь сыграла лишь одна ставка из двух. Леброн принёс «Кливленду» выездную победу, выдав в очередной раз феноменальные показатели в виде трипл-дабла, но «Чикаго» сопротивлялся весь матч и выглядел неплохо. Фред Хойберг решил использовать дальнобойную артиллерию, и баскетболисты оправдали ожидания тренера. «Буллз» реализовали практически половину попыток с периметра, но не преуспели в борьбе за отскоки. Для пробития тотал в 107,5 балла хватило и этого, но для успешной борьбы с «Кавальерс» необходимо господствовать в сражении за подборы.

Прогноз на «Санз» изначально казался рискованным, так как в гости прибывали действующие чемпионы, хотя пропуск поединка со стороны Карри, Томпсона и Дюранта значительно повышал шансы хозяев. К сожалению, не вышел на паркет и Девин Букер, и тащить команду в нападении стал Джош Джексон , набравший 36 очков при 23 бросках с игры. Матч для «Финикса» начался удачно, а во второй четверти банда Триано и вовсе лидировала с преимуществом в 15 баллов, но после перерыва «Уорриорз» уничтожили оппонентов. В третьей двенадцатиминутке «Голден Стэйт» совершил затяжной рывок 29:7, и все вопросы о победителе отпали. Стив Керр продолжает проверку ближайшего резерва в боевых условиях, и будет крайне любопытно оценить результаты эксперимента в плей-офф.

Таким образом, в банке содержится 49 082 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.7/1.53, фора (+5) за 1.93. Тоталы — хозяева (105,5) за 1.95, гости (110,5) за 1.95, общий (216) за 1.96. Выбор — победа «Рокетс» с форой «-3» с коэффициентом 1.66 Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 1980 фишек).

Ближайшая ночь порадует поклонников лиги несколькими интригующими вывесками, и начнём с противостояния двух коллективов, находящихся в фантастической форме. «Трэйл Блэйзерс» одержали 13 побед подряд и забрались на третью строчку Западной конференции, но не пора ли парням Терри Стоттса остановиться? В команде примерно полторы звезды, три средних исполнителя в старте и не самая выдающаяся «скамейка», да и самого главного тренера сложно назвать суперспециалистом. Пожалуй, на данный момент у «Портленда» идеально работает «химия» и наблюдается общий кураж. Однако этого будет недостаточно, чтобы одолеть более мастеровитых «Рокетс».

«Хьюстон» добавился успеха в последних 22 из 23 матчей, уступив лишь лидеру Востока. Система нападения Майка Д’Антони работает потрясающе, и постоянное нахождение на паркете хотя бы одного из двух элитных диспетчеров позволяет не проседать даже в минуты резервистов. У «Рокетс» преимущество абсолютно во всём, так что «Трэйл Блэйзерс» выглядят одним из самых удобных соперников для Пола и компании в потенциальной серии плей-офф. Лиллард и Макколлум суммарно недотягивают по уровню и мастерству до техасских визави, Капела подвижнее Нуркича и более полезен в защите, «скамейка» и снайперы «Портленда» также уступают.

В нынешнем регулярном чемпионате «Хьюстон» и дома и на выезде разбирался с «Трэйл Блэйзерс», однажды сделав это без Бороды. Учитывая календарь оставшихся встреч, победа над «Портлендом» фактически гарантирует для «Рокетс» первое место по итогам «регулярки» во всей лиге, следовательно, и преимущество домашней площадки на всех стадиях матчей на вылет. Полагаю, что Харден и компания прекрасно осознают сей факт и готовы совершить решающий рывок на пути к заветной вершине. Фора на гостей великовата, поэтому немного увеличим сумму ставки, подстраховавшись на случай напряжённой концовки.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.98/1.45, фора (+5,5) за 1.95. Тоталы — хозяева (104,5) за 1.9, гости (110,5) за 1.95, общий (214,5) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал «Тандер» меньше 110,5 очков с коэффициентом 1.85 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).

Вторая команда Востока дома принимает четвёртый коллектив Запада и выглядит явным аутсайдером в глазах букмекеров. Разумеется, дело в отсутствии целой бригады малышей «Селтикс». Кайри Ирвинг, Джейлен Браун Маркус Смарт по разным причинам пропустят ближайшее сражение, поэтому ресурсы Брэда Стивенса в противостоянии с «Тандер» сильно ограничены. Но прекрасно известно, что рулевой «Бостона» способен выжимать практически максимум из имеющегося материала, а также досконально разбирать сильные и слабые стороны оппонентов.

«Оклахома» одержала шесть побед подряд, одолев на выезде даже «Торонто», а Уэстбрук близок к историческому достижению. Если Расселл постарается в оставшейся части регулярного чемпионата, то сможет второй сезон подряд завершить с трипл-даблом в среднем за игру. Впрочем, следует обратить внимание, что во время удачной серии из соперников «ОКС» только две команды обладают качественной защитой. С «Рэпторс» с первых же минут пошла сверхрезультативная перестрелка, а вот Попович и его «Спёрс» сильно затормозили нападение Билли Донована.

Тренерский штаб «Селтикс» прекрасно понимает, что в открытый баскетбол у «Тандер» при нынешнем раскладе сил выиграть невозможно, поэтому сделает ставку на медленное позиционное наступление. Отсутствие Ирвинга заставит «зелёных» чаще прибегать к проверенным комбинациям, а не полагаться на индивидуальные действия, и атаки часто будут завершаться в последние 8 секунд. Прошедшие поражения должны мотивировать состав отработать в обороне и постараться нейтрализовать лидеров «Оклахомы». «Бостон» всё равно остаётся одной из лучших защит лиги и уж наверняка изучить маневры соперников. Другое дело, что Уэстбрук, Джордж и иногда Энтони способны набирать очки на голом мастерстве, но для 110 баллов этого маловато, а на остальных Стивенс найдёт управу.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 44 082 фишки.