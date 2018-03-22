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Руководство «Барселоны» хочет уговорить Иньесту остаться еще на сезон
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Руководство «Барселоны» хочет уговорить Иньесту остаться еще на сезон 

Советский спорт 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Как информирует Sport.es, президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу хочет уговорить Иьнесту остаться в команде на следующий сезон. У игрока есть предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб готов платить ему 35 миллионов евро за сезон.
Также сообщается, что хотел бы продолжить работу с Иньестой и главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Ранее сообщалось, что «Барса» готова отпустить игрока (об этом писал тот же Sport.es).
Отметим, что у Андреса Иньесты пожизненный контракт с «Барселоной», но он может расторгнуть его, если сообщит клубу о своем желании сделать это до 30 апреля.
В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 33 матча за «Барселону» и забил один мяч при трех голевых передачах.
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