Руководство «Барселоны» хочет уговорить Иньесту остаться еще на сезон

Как информирует Sport.es, президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу хочет уговорить Иьнесту остаться в команде на следующий сезон. У игрока есть предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб готов платить ему 35 миллионов евро за сезон.

Также сообщается, что хотел бы продолжить работу с Иньестой и главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Ранее сообщалось, что «Барса» готова отпустить игрока (об этом писал тот же Sport.es).

Отметим, что у Андреса Иньесты пожизненный контракт с «Барселоной», но он может расторгнуть его, если сообщит клубу о своем желании сделать это до 30 апреля.

В текущем сезоне 33-летний полузащитник провел 33 матча за «Барселону» и забил один мяч при трех голевых передачах.