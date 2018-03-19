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Криштиану Роналду оформил покер в матче чемпионата Испании по футболу
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Криштиану Роналду оформил покер в матче чемпионата Испании по футболу 

Newsru.com 6 часов назад
Фото: Newsru.com
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил покер в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу против «Жироны» (6:3). 33-летний португалец в 50-й раз в карьере забил не менее трех мячей в одном матче.
Криштиану отличился на «Сантьяго Бернабеу» на 11-й, 47-й, 64-й и 90-й минутах. По мячу забили Лукас Васкес (59') и Гарет Бейл (86'). У каталонской команды отметились Кристиан Стуани (29', 67') и Хуанпе (88').
В 13 играх 2018 года во всех турнирах Роналду забил уже 21 мяч. За этот он период оформил один покер, один хет-трик, шесть дублей и дважды забил по голу. Он лидирует в гонке снайперов ведущих европейских чемпионатов, забивая в восьми последних матчах подряд.
В турнирной таблице «Реал» с 60 очками обошел «Валенсию» (59) и поднялся на третье место турнирной таблицы. «Сливочные» на четыре балла отстают от «Атлетико» и на 15 — от «Барселоны».
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