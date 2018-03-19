Криштиану Роналду оформил покер в матче чемпионата Испании по футболу

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил покер в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу против «Жироны» (6:3). 33-летний португалец в 50-й раз в карьере забил не менее трех мячей в одном матче.

В 13 играх 2018 года во всех турнирах Роналду забил уже 21 мяч. За этот он период оформил один покер, один хет-трик, шесть дублей и дважды забил по голу. Он лидирует в гонке снайперов ведущих европейских чемпионатов, забивая в восьми последних матчах подряд.

В турнирной таблице «Реал» с 60 очками обошел «Валенсию» (59) и поднялся на третье место турнирной таблицы. «Сливочные» на четыре балла отстают от «Атлетико» и на 15 — от «Барселоны».