Знаменитости голосуют на выборах президента: фото и видео с избирательных участков

Голосовать должен каждый гражданин России, уверены отечественные звезды. Поэтому с самого утра они выстаивают очереди вместе с поклонниками: выборы по‐настоящему объединяют. Многие артисты и спортсмены, даже находясь в командировке, заранее побеспокоились о месте своего голосования. Все знаменитости отмечают, что сегодняшний день чувствуется по‐особенному, как праздник в детстве. «360» рассказывает, как голосовали Алла Пугачева Жерар Депардье и другие звезды эстрады, спорта и кино.

В Приморье первым человеком, отдавшим голос за предпочтительного кандидата, стал народный артист России, артист балета и педагог Николай Цискаридзе . На избирательный участок он пришел в окружении балерин в пачках. Журналистам балетмейстер рассказал, что его семья всегда очень серьезно относилась к выборам.

На одном из избирательных участков в Южно-Сахалинске

в урну опустила свой бюллетень двухкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, мастер спорта Алла Шишкина. Девушка призналась, что успела поучаствовать не только в выборах президента Российской Федерации, но и проголосовала за благоустройство территории города.

Я уже сделала свой выбор, а ты?%F0%9 °F%A4%97 ⠀ ⠀Сегодня проголосовала в Южно-Сахалинске. Причем не только на президентских выборах, но и за городское благоустройство территории%F0%9 °F%8 °C%B2%F0%9 °F%8 °C%B3%F0%9 °F%8 °F%A1 ⠀ ⠀Еще решила поучаствовать в конкурсе от #фотосах так что поддержите меня лайком, пожалуйста❤️%F0%9 °F%98%98 ___________________ #Выборы2018 #СтранаГолосует #Сахалин #АллаШишкина #олимпийскаячемпионка

Публикация от СПОРТ %F0%9 °F%92%AA%F0%9 °F%8 °F%BC ОЛИМПИАДА %F0%9 °F%8 °F%86 ЗОЖ и ПП (@allashishkina_rusallo4ka)

17 Мар 2018 в 7:10 PDT Российский певец Кай Метов отдал голос на одном из избирательных участков в Екатеринбурге. Артист признался, что знал, что в единый день голосования

из-за гастролей будет находиться не в родном городе, поэтому заранее подал открепительное заявление в местный МФЦ.

Привет, Екатеринбург. Отличная погода и праздничное настроение. Мы с ребятами проголосовали на выборах президента и теперь выдвигаемся в Алапаевск, где.у нас сегодня концерт в городском дворце культуры. А вы уже проголосовали? #кайметов #выборы2018 #екатеринбург #алапаевск

Публикация от Кай Метов (@kay_metov)

18 Мар 2018 в 1:52 PDT В подмосковной Истре свое избирательное право реализовал певец Стас Михайлов . В интервью «360» он заявил, что каждый человек должен проголосовать на выборах, поскольку «равнодушие уже не в моде».

Я сделал свой выбор! А вы? #ВсеНаВыборы #Выборы2018 #Голосуй

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

18 Мар 2018 в 1:25 PDT Народный артист России Олег Газманов проголосовал на участке в школе № 151 в Красноярске. Певец призвал поклонников пойти и отдать свой голос за понравившегося кандидата, чтобы «всем врагам России вставить клизму».

Проголосовал! Здесь в Красноярске голосование в школе N151 Очень весело, много людей. Настроение отл. Можно сделать такое #селфи %F0%9 °F%91%8D%F0%9 °F%91%8D%F0%9 °F%91%8D%F0%9 °F%91%8D%F0%9 °F%92%A4 Голосую сейчас в Красноярске Я хочу чтоб страна стала лучше Всем народом врагам вставим клизму Пусть их всех от бессилия пучит…#моиясныедни #красноярск #выборы2018

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

17 Мар 2018 в 11:24 PDT Депутат Госдумы от Брянской области, боксер Николай Валуев ранее заявлял, что в голосовании на президентских выборах должен проголосовать каждый. По его словам, те, кто игнорирует выборы, не имеют морального права рассуждать о жизни в стране. Поэтому в единый день голосования Валуев пришел на избирательный участок в Красном селе.

Уважаемые соотечественники, делайте свой выбор. За нами Россия! #участок

Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev)

17 Мар 2018 в 10:31 PDT Сборная России по футболу в полном составе вместе с тренерским и административным штабом приехала проголосовать на избирательный участок, расположенный на учебно-тренировочной

базе хоккейного клуба «Динамо» в подмосковном Новогорске. Ради выборов спортсмены на полчаса сдвинули свою тренировку. Говорят — голосование важнее.

Едем голосовать!#выборы2018 pic.twitter.com/5Dpayf2iIJ

— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также воспользовался правом голосовать не по месту регистрации. Житель Лыткарино проголосовал в Мытищах.

Лыткаринец Николай Расторгуев в эти минуты голосует на избирательном участке города Мытищи. #подмосковьевыбирает #выборы2018 #будьвкурсе

Публикация от Лыткаринские вести / Лыткарино (@lytvesti)

18 Мар 2018 в 3:39 PDT Актер Жерар Депардье, ставший гражданином России в 2013 году, также проголосовал. Свое избирательное право он реализовал в российском посольстве во Франции. Это первые президентские выборы артиста в качестве гражданина нашей страны.

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Карточный домик: Европа

Также на выборы прибыли российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин . Свои голоса они отдали на участке в спорткомплексе «Звезда» в Звенигороде. Семейная пара заранее взяла открепительные заявления по месту регистрации, чтобы проголосовать на желаемом участке.

Фото: телеканал «360»

На избирательном участке в подмосковной Барвихе проголосовал Леонид Ярмольник . Он пришел один, отстоял в очереди, после чего получил бюллетень, быстро вышел из кабины и опустил его в КОИБ. Ярмольник голосовал по открепительному удостоверению и заметил, что в общем процесс голосования очень удобный.

Фото: телеканал «360»