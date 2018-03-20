Пресс‑конференция по премии «Наше Подмосковье» пройдет в РИАМО 23 марта

В пятницу, 23 марта, в 09:30 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «Старт ежегодной премии губернатора Московской области „Наше Подмосковье“.

В мероприятии примут участие:

— начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева

— ректор Театрального института имени Бориса Щукина, председатель Совета по присуждению премии в 2017 году Евгений Князев

— ведущий новостей Первого канала, член Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев

— председатель совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

Участники пресс-конференции ответят на вопросы журналистов и расскажут о сроках реализации и особенностях премии „Наше Подмосковье“ в 2018 году, о порядке отбора и оценке проектов, поступивших на конкурс, а также продемонстрируют примеры интересных проектов прошлых лет.

Лауреаты Премии 2017 года расскажут о том, как развиваются их проекты после присуждения Премии и как им в этом помогло денежное вознаграждение.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошёвская).

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.