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Пресс‑конференция по премии «Наше Подмосковье» пройдет в РИАМО 23 марта
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Пресс‑конференция по премии «Наше Подмосковье» пройдет в РИАМО 23 марта 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
В пятницу, 23 марта, в 09:30 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдёт пресс-конференция на тему: «Старт ежегодной премии губернатора Московской области „Наше Подмосковье“.
В мероприятии примут участие:
— начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева;
— ректор Театрального института имени Бориса Щукина, председатель Совета по присуждению премии в 2017 году Евгений Князев;
— ведущий новостей Первого канала, член Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев;
— председатель совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Участники пресс-конференции ответят на вопросы журналистов и расскажут о сроках реализации и особенностях премии „Наше Подмосковье“ в 2018 году, о порядке отбора и оценке проектов, поступивших на конкурс, а также продемонстрируют примеры интересных проектов прошлых лет.
Лауреаты Премии 2017 года расскажут о том, как развиваются их проекты после присуждения Премии и как им в этом помогло денежное вознаграждение.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошёвская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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