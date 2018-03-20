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Команда «Сервико» выиграла XII Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд
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Команда «Сервико» выиграла XII Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Советский спорт
Иркутская команда «Сервико» заняла первое место на XII Кубке Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд, финал которого состоялся 18 марта на центральном стадионе «Труд». В торжественном награждении команд, занявших призовые места, приняли участие Губернатор Приангарья Сергей Левченко, министр спорта области Илья Резник и президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.
— В этом году в Кубке по хоккею с мячом среди любительских команд приняли участие 13 команд из различных муниципальных образований области, а также из Бурятии и Забайкальского края. Все участники показали очень хорошую игру. Особо хотел бы отметить матч за третье место, где наши соседи из Забайкальского края старались выиграть, и у них все еще впереди. Я приглашаю вас принять участие в Кубке в следующем году. Надеюсь, что со временем география участников будет расти, а количество команд только увеличится, — сказал на награждении Сергей Левченко.
В матче за третье место встретились команды «Янта» из Иркутска и «Шахтер» из Забайкальского края. После упорной борьбы со счетом 2:1 бронзовым призером турнира стала иркутская команда «Янта».
В финальном же матче встретились две иркутские команды «Сервико» и «Зенит». Финал закончился со счетом 1:0 в пользу хоккеистов команды «Сервико», в состав которой входили Василий Донских, Евгений Ерахтин и другие. Единственный мяч забил Константин Савченко.
Лучшим вратарем XII Кубка Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд признан Сергей Протвинев («Зенит»). Лучшим защитником стал Виктор Захаров («Шахтер»), лучшим полузащитником — МамедШафиев («Янта»), лучшим нападающим — Константин Савченко («Сервико»). Команде «Сервико», кроме кубка, медалей и грамот, был вручен телевизор.
Справка
XII Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд проводился с 16 по 18 марта на трех иркутских стадионах — «Труд», «Зенит» и «Рекорд». Команды были распределены на три предварительные группы — А, В и С. После однокруговых турниров в группах лучшие команды продолжили борьбу за награды в играх плей-офф.
XII Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом также проводился среди детских команд по трем возрастным группам: среди младших мальчиков 2006-2007 г.р. в Шелехове, мальчиков 2005 г.р. в Усть-Илимске, старших мальчиков 2003-2004 г.р. в Свирске.
Фото — Татьяны Глюк
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