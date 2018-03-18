Денис Лебедев проголосовал на выборах президента

Денис Лебедев , российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, проголосовал на участке в школе №3 города Чехова. Чемпион мира по версиям WBA, IBF, с сентября 2017 года является депутатом Совета депутатов городского округа Чехов. Чемпион пожелал землякам большей активности на выборах.

Только президент и его команда могут наладить жизнь в стране. То, что я заметил по пути сюда — люди идут, улыбаются, делают свое дело, обсуждают. Все идет вполне демократично, в рамках приличия

— Денис Лебедев.

Также боксер отметил, что в выборах активно принимает участие молодежь.

Сейчас время такое — молодежь, как может, проявляет себя везде. Они сейчас думаю о своем будущем, делая свой выбор

— Денис Лебедев.