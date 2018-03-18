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Денис Лебедев проголосовал на выборах президента
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Денис Лебедев проголосовал на выборах президента 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Денис Лебедев, российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, проголосовал на участке в школе №3 города Чехова. Чемпион мира по версиям WBA, IBF, с сентября 2017 года является депутатом Совета депутатов городского округа Чехов. Чемпион пожелал землякам большей активности на выборах.
Только президент и его команда могут наладить жизнь в стране. То, что я заметил по пути сюда — люди идут, улыбаются, делают свое дело, обсуждают. Все идет вполне демократично, в рамках приличия
— Денис Лебедев.
Также боксер отметил, что в выборах активно принимает участие молодежь.
Сейчас время такое — молодежь, как может, проявляет себя везде. Они сейчас думаю о своем будущем, делая свой выбор
— Денис Лебедев.
Боксер‐профессионал Дмитрий Чудинов проголосовал на избирательном участке, расположенном в лицее «Серпухов» в 10 утра. В это время избирательный участок был уже переполнен людьми, в основном люди приходят голосовать семьями.
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