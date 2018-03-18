Всемирная серия бокса: Британия разбила Италию, Франция «засушила» Хорватию

16 и 17 марта в Милане и Париже прошли матчи 7-й недели 8-го сезона Всемирной серии бокса (WSB) в группе «B». vRINGe предлагает вашему вниманию результаты состоявшихся поединков.

ГРУППА «B»

Милан, Италия Итальянский гром — 1:4 — Британские львиные сердца

(52 кг) Клаудио Гранде — 1:2 — Уилл Коули

(69 кг) Мирко Наталици — ТКО 3 — Сайрус Паттинсон

(81 кг) Благой Найденов — 0:3 — Джозеф Уорд

(91+ кг) Гуидо Вианелло — 0:3 — Фрэзер Кларк

Задар, Хорватия Французские боевые петухи — 5:0 — Хорватские рыцари

(52 кг) Абдельхафид Бенайша — 2:1 — Иштван Сака

(60 кг) Софьен Умиха — ТКО 3 — Маттео Комадина

(69 кг) Анас Мессауди — 3:0 — Мате Рудан

(81 кг) Бакари Диабара — 3:0 — Боям Мишкович

(91+ кг) Михай Нистор — 3:0 — Анте Веруница

Положение команд 1. Французские боевые петухи: 12 очков (4 матча) 2. Британские львиные сердца: 10 очков (4 матча) 3. Итальянский гром: 4 очка (4 матча) 4. Хорватские рыцари: 1 очко (4 матча)

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