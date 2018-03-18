Клод Пюэль: «Лестер» заслужил другого результата в матче с «Челси»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль поделился своим мнением о матче ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (1:2 д.в.) на стадионе «Кинг Пауэр».

«Челси» в дополнительное время одержал победу над «Лестером» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Я немного расстроен сейчас, потому что считаю, что мы заслуживали иного результата, — приводит BBC слова Пюэля. — Соперник хорошо использовал свои шансы. Гол Мораты был единственным их моментом в первом тайме. Было неприятно пропускать перед самым перерывом. Но после возобновления игры мы заиграли лучше и спокойнее.

Я горжусь своими игроками, потому что это был матч высокого уровня против хорошей команды. Мы прибавили и заслуживали другого результата».