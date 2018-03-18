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Клод Пюэль: «Лестер» заслужил другого результата в матче с «Челси»
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Клод Пюэль: «Лестер» заслужил другого результата в матче с «Челси» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль поделился своим мнением о матче ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (1:2 д.в.) на стадионе «Кинг Пауэр».
«Челси» в дополнительное время одержал победу над «Лестером» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Я немного расстроен сейчас, потому что считаю, что мы заслуживали иного результата, — приводит BBC слова Пюэля. — Соперник хорошо использовал свои шансы. Гол Мораты был единственным их моментом в первом тайме. Было неприятно пропускать перед самым перерывом. Но после возобновления игры мы заиграли лучше и спокойнее.
Я горжусь своими игроками, потому что это был матч высокого уровня против хорошей команды. Мы прибавили и заслуживали другого результата».
Напомним, единственный гол «Лестера» на счету форвард Джейми Варди. А решающий гол на 105-й минуте забил испанец Педро.
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