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Михарес спорно остановил Сауседо, Хелениус едва не проиграл Быховцеву
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Михарес спорно остановил Сауседо, Хелениус едва не проиграл Быховцеву 

Vringe.com 10 часов назад
Фото: Vringe.com
Канкун, Мексика. Экс-чемпион мира во втором наилегчайшем весе мексиканец Кристиан Михарес (59-8-2, 27 КО) одержал неоднозначную досрочную победу над аргентинцем Фернандо Сауседо (61-8-3, 10 КО) в рейтинговом поединке в рамках лёгкого веса (до 61,2 кг).
В восьмом раунде Кристиану удалось точно приложиться левым хуком, после чего Сауседо отошёл к канатам. Михарес продолжил атаку и рефери принял решение остановить бой, присудив мексиканцу победу техническим нокаутом. Это вызвало бурю негодования у Сауседо и членов его команды, обвинивших главного судью в предвзятости.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Михарес-Сауседо (появится в скором времени)
Таллин, Эстония. Грозный некогда супертяжеловес из Финляндии Роберт «Нордический Кошмар» Хелениус (26-2, 16 КО) с большим трудом справился с белорусским джорнименом Юрием Быховцевым (10-15-3, 5 КО).
Для Хелениуса это был первый боевой выход с октября прошлого года, когда он уныло проиграл по очкам Диллиану Уайту. Не впечатлил Роберт и на этот раз. Уже в первом раунде он травмировал правую руку, что значительно ограничило арсенал его атакующих действий и позволяло Быховцеву свободнее чувствовать себя в наступлении.
По итогам 8-раундового противостояния мнения судей разделились: 78-75 Быховцеву и дважды по 77-76 Хелениусу. Победа Роберта раздельным решением.
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