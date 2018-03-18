Мэт Робинсон: «Йокериту» даже одна победа в Хельсинки принесет много эмоций

Напомним, в первой встрече армейцы взяли верх со счетом 4:0. Следующие матчи пройдут 19-20 марта в Финляндии.

— На самом деле, игра не особо отличалась от предыдущей. Они пытались нас перебегать. Нас подтащил Сорокин, мы победили. Теперь у нас две игры в Хельсинки. Нас ждет аншлаг на «Хартвалл Арене», болельщики будут им помогать. Они попробуют искать удачи в атаке, даже, возможно, сделают ставку на быстрый гол. Для них даже одна победа в Хельсинки принесет много эмоций, поэтому нам надо внимательно отыграть в обороне, — сказал игрок.