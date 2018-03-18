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Видео боя: Кристиан Михарес — Фернандо Сауседо
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Видео боя: Кристиан Михарес — Фернандо Сауседо 

Vringe.com 10 часов назад
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Кристианом Михаресом (Мексика) и Фернандо Сауседо (Аргентина), который состоялся 17 марта 2018 года в Канкуне (Мексика). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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