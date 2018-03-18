«Интер» гостит у «Сампдории» в поединке 29-го тура чемпионата Италии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Сампдория
Интер Милан
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош • Сильвестре Матиас • Феррари Джанмарко • Мурру Никола • Баррето Эдгар • Торрейра Лукас • Прает Деннис • Рамирес Гастон • Квальярелла Фабио • Сапата Дуван
Запасные: Стринич Иван • Реджини Васко • Белек Вид • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Капецци Леонардо • Тоццо Андреа • Ковнацки Давид • Андерсен Йоаким • Капрари Джанлука • Тессьоре Андреа
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Брозович Марсело • Гальярдини Роберто • Кандрева Антонио • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Далберт Эстеван
18 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
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