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«Сампдория» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Сампдория» — «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 10 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Интер» гостит у «Сампдории» в поединке 29-го тура чемпионата Италии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Сампдория
Интер Милан
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош • Сильвестре МатиасФеррари Джанмарко • Мурру НиколаБаррето ЭдгарТоррейра ЛукасПрает ДеннисРамирес Гастон • Квальярелла Фабио • Сапата Дуван
Запасные: Стринич Иван • Реджини Васко • Белек Вид • Альварес Рикардо • Верре Валерио • Капецци ЛеонардоТоццо АндреаКовнацки ДавидАндерсен ЙоакимКапрари Джанлука • Тессьоре Андреа
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Д'Амброзио Данило • Брозович Марсело • Гальярдини Роберто • Кандрева Антонио • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Валеро Борха • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Вечино Матиас • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Далберт Эстеван
18 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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