Сенатор Людмила Бокова отдала свой голос в Балашове

Сенатор Людмила Бокова отдала свой голос на одном из избирательных участков Балашова. Она проголосовала на избирательном участке № 626 в школе № 12. Она призвала земляков последовать ее примеру и не остаться в стороне, а выполнить свой гражданский долг.

-Дорогие земляки, саратовцы! Обязательно приходите голосовать сегодня. Все избирательные участки уже открыты. Голосуйте честно, выбирайте душой, сделайте это не только для себя, но и для будущего всей нашей страны. Это действительно важно, — призвала саратовцев Людмила Бокова.

Голосование продлится до 20.00, так что даже у тех, кто с утра не смог появиться на избирательном участке, могут это сделать до вечера.