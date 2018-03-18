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Сенатор Людмила Бокова отдала свой голос в Балашове
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Сенатор Людмила Бокова отдала свой голос в Балашове 

АиФ 10 часов назад
Фото: АиФ
Сенатор Людмила Бокова отдала свой голос на одном из избирательных участков Балашова. Она проголосовала на избирательном участке № 626 в школе № 12. Она призвала земляков последовать ее примеру и не остаться в стороне, а выполнить свой гражданский долг.
-Дорогие земляки, саратовцы! Обязательно приходите голосовать сегодня. Все избирательные участки уже открыты. Голосуйте честно, выбирайте душой, сделайте это не только для себя, но и для будущего всей нашей страны. Это действительно важно, — призвала саратовцев Людмила Бокова.
Голосование продлится до 20.00, так что даже у тех, кто с утра не смог появиться на избирательном участке, могут это сделать до вечера.
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