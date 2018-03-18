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Продержаться в ледяной воде 24 часа. А тебе слабо?
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Продержаться в ледяной воде 24 часа. А тебе слабо? 

Уральский меридиан 10 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 17 март, в Тюмени на озере Песчаное-2 стартовал 24-часовой заплыв в ледяную воду. Около 30 закаленных людей приняли участие в эстафете ночью. Днем поплавать в бассейне с ледяной водой мог каждый желающий. В заплыве участвовали не только местные горожане, но и жители других городов. Всего в соревновании приняли участие более 100 человек возрастом от 8 до 80 лет.
Первый километр эстафеты проплыл руководитель детской клиники Валерий Щукин — он проплыл более получаса. Вторым к заплыву присоединился Игорь Филатов — чемпион 2016 года по зимнему плаванию на дистанции 450 метров. Третьим участником эстафеты стала Ольга Соколова, которая специально для участия в суточном заплыве приехала из Ульяновска.
Как сообщает tumentoday.ru, на эстафете команда судей наблюдала за мероприятием целые сутки и следила за самочувствием пловцов.
Фото использовано с сайта tumentoday.ru
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