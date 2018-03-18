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Андрей Гайдулян жестко шутил над Дианой Очиловой по поводу ее веса
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Андрей Гайдулян жестко шутил над Дианой Очиловой по поводу ее веса 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян разошелся с женой в начале этого года, пару не спасло даже пережитое вместе несчастье — болезнь актера. Хотя, казалось бы, Диана Очилова была просто его ангелом-хранителем, помогая победить лимфому Ходжкина. Однако у пары было все не гладко. Сейчас девушка рассказывает в интервью, как возлюбленный насмехался над ней из-за лишнего веса.
«Иногда он мог очень жестко пошутить или прокомментировать мой прием пиши, мой внешний вид. Честно говоря, это жутко задевало», — цитирует Очилову «СтарХит». — «Летом 2017 года мы были в США, где я поправилась, хотя каждое утро бегала, занималась аэробикой. Муж всегда мотивировал меня на утренние пробежки».
После развода Диана резко изменила свою жизнь. Она похудела и придерживается жесткой диеты, чтобы вновь не набрать килограммы. Ее меню составляют полезные и низкокалорийные продукты: свекла, куриный бульон и виноград на десерт.
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