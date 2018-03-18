Андрей Гайдулян жестко шутил над Дианой Очиловой по поводу ее веса

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян разошелся с женой в начале этого года, пару не спасло даже пережитое вместе несчастье — болезнь актера. Хотя, казалось бы, Диана Очилова была просто его ангелом-хранителем, помогая победить лимфому Ходжкина. Однако у пары было все не гладко. Сейчас девушка рассказывает в интервью, как возлюбленный насмехался над ней из-за лишнего веса.

«Иногда он мог очень жестко пошутить или прокомментировать мой прием пиши, мой внешний вид. Честно говоря, это жутко задевало», — цитирует Очилову «СтарХит» . — «Летом 2017 года мы были в США, где я поправилась, хотя каждое утро бегала, занималась аэробикой. Муж всегда мотивировал меня на утренние пробежки».

После развода Диана резко изменила свою жизнь. Она похудела и придерживается жесткой диеты, чтобы вновь не набрать килограммы. Ее меню составляют полезные и низкокалорийные продукты: свекла, куриный бульон и виноград на десерт.