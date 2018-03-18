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Станимир Стоилов: Уровень казахстанских игроков очень низкий
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Станимир Стоилов: Уровень казахстанских игроков очень низкий 

Советский спорт 9 часов назад
— Начинаем долгий путь, который надо пройти. Национальной сборной Казахстана надо заметно улучшить свои позиции в рейтинге ФИФА. Дорога будет трудной. Мы должны изменить игру сборной. Пока мы играли только вторым номером, но в Лиге наций сборная должна выглядеть интересно и в атаке, и в обороне. Венгрия и Болгария — команды, которые намного сильнее по достижениям, чем мы. Неважно, каким будет счет, мы должны стараться играть в европейский футбол. Пока остаются проблемы с организацией рабочего процесса, но у Казахстанской Федерации футбола есть понимание, что нужно менять в лучшую сторону. Наша задача — показывать хороший футбол. Возможно, будут и неудачи, но мы должны пройти этот путь, потому что он приведет нас к победам. Мы просмотрели несколько матчей чемпионата Казахстана. Скажу вам честно: уровень казахстанских игроков очень низкий. Ни один из них не находится в хорошей форме. Для меня это непонятно: даже если я буду тренироваться два месяца, наберу форму. В таком состоянии после сборов, месяцев тренировок… Не нравится и качество игры команд. Есть проблемы с полями. Многие говорят: почему взял футболистов, в основном, из «Астаны» и «Кайрата»… Но это игроки, которые доказали, что могут играть на высоком уровне. Мне нужны те, кто будут готовы выполнять высокие задачи. Впереди Лига Наций, турнир, где мы можем попробовать выйти из группы. Футболисты должны понимать, что нужно развиваться и играть на высоком уровне. Самим футболистам надо повысить требования к себе. Если будут дисциплина, оборона, то все будет хорошо. Вчера я узнал, что за два последних года у сборной Казахстана не было ни одной победы в официальных матчах, — это слишком много. Но мы можем изменить ситуацию. Нужна хорошая работа и время. Не думайте, что я пришел в команду, и она станет летать. Пока то, что показали игроки сборной Казахстана, лично меня не устраивает, — сказал специалист.
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