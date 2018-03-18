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«Боруссия» Д — «Ганновер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Боруссия» Д — «Ганновер»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 27-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» в Дортмунде принимает «Ганновер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Боруссия Д  Ганновер 96  Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Аканджи МануэльТопрак Омер • Шмельцер Марсель • Дауд Махмуд • Кастро Гонсало • Пулишич Кристиан • Гётце Марио • Шюррле Андре • Бачуайи Миши
Запасные: Шахин Нури • Вайденфеллер Роман • Папастатопулос Сократис • Геррейро Рафаэль • Филипп Максимилиан • Вайгль Юлиан • Jadon Sancho
Чаунер Филипп • Сорг Оливер • Сане Салиф • Антон Вальдемар • Корб Юлиан • Бакалорц Марвин • Швеглер Пирмин • Остшолек Маттиас • Клаус Феликс • Жонатас Кристиан • Фуллкруг Никлас
Запасные: Альборнос Миико • Эссер Михаэль • Хюбнер Флориан • Фоссум Ивер • Элез Йосип • Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль
18 марта. Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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