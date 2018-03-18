Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Каширина выступит на Кубке страны в Сочи

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Лидер женской команды России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина , имеющая в своем активе четыре золотые награды чемпионатов мира, примет участие в Кубке страны, который стартует 22 марта в Сочи. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской национальной команды Николай Колесников.

Кубок России пройдет с 22 по 28 марта. Примерно в эти сроки (с 26 марта по 1 апреля) в Румынии состоится чемпионат Европы, который российские тяжелоатлеты вынуждены пропустить из-за годичной дисквалификации за прошлые допинговые нарушения. Срок наказания истечет во второй половине октября.

"Мы рассчитываем, что наши спортсменки покажут на Кубке России высокие результаты, — сказал Колесников. — Даже выше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Хорватии. В Сочи выступят практически все сильнейшие, в том числе и Татьяна Каширина". Каширина является семикратной чемпионкой Европы.

"Из медалисток последнего европейского первенства не выступят на Кубке России только Хлесткина, которая сейчас испытывает небольшие проблемы со здоровьем, и Вострикова, которая не приедет в Сочи из-за болезни ребенка, — продолжил главный тренер. — Все остальные готовы к соревнованиям".

27-летняя Каширина также является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.