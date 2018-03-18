Ещё
Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Каширина выступит на Кубке страны в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Каширина выступит на Кубке страны в Сочи 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер женской команды России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина, имеющая в своем активе четыре золотые награды чемпионатов мира, примет участие в Кубке страны, который стартует 22 марта в Сочи. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской национальной команды Николай Колесников.
Кубок России пройдет с 22 по 28 марта. Примерно в эти сроки (с 26 марта по 1 апреля) в Румынии состоится чемпионат Европы, который российские тяжелоатлеты вынуждены пропустить из-за годичной дисквалификации за прошлые допинговые нарушения. Срок наказания истечет во второй половине октября.
"Мы рассчитываем, что наши спортсменки покажут на Кубке России высокие результаты, — сказал Колесников. — Даже выше, чем на прошлогоднем чемпионате Европы в Хорватии. В Сочи выступят практически все сильнейшие, в том числе и Татьяна Каширина". Каширина является семикратной чемпионкой Европы.
Женская сборная России завоевала на ЧЕ-2017 в Сплите семь медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая, заняв первое место в общекомандном зачете. Победительницами первенства Европы стали Наталья Хлесткина (весовая категория до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг). Серебряные медали выиграли Татьяна Алеева (до 63 кг) и Мария Вострикова (до 75 кг). С бронзой вернулась домой чемпионка мира и Европы 2013 года Тима Туриева (до 63 кг).
"Из медалисток последнего европейского первенства не выступят на Кубке России только Хлесткина, которая сейчас испытывает небольшие проблемы со здоровьем, и Вострикова, которая не приедет в Сочи из-за болезни ребенка, — продолжил главный тренер. — Все остальные готовы к соревнованиям".
27-летняя Каширина также является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.
ТАСС: последние новости
В Москве из-за мороза продлили сезон катков Сорокин: газоны всех стадионов ЧМ-2018 по футболу будут приведены в порядок Штангисты Албегов и Чен, вернувшиеся после временного отстранения, не выступят на Кубке РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение