«Голосовали за спортивную доблесть, прогресс и поступательное движение»: Роман Терюшков рассказал об участии в выборах 

Министерство физической культуры и спорта Московской области рассказало, как спортивное сообщество региона в лице министра физической культуры и спорта, а также звездных спортсменов, тренеров и руководителей учреждений принимало участие в выборах российского президента.
На территории Подмосковья свой выбор сделал президент Федерации бобслея России Александр Зубков, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, мастер спорта международного класса Федор Чудинов, чемпион мира по версиями WBAи IBF Денис Лебедев, олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Черных, чемпионка России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья Наталья Гаврилюк, двукратный чемпион России по велоспорту и чемпион России по триатлону среди спортсменов с ПОДА Ярослав Святославский. Кроме того, в подмосковных Химках за будущего президента страны проголосовали сборные России по футболу и художественной гимнастике.
Говоря об участие в голосовании за кандидата в президенты Российской Федрации министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что не было никаких сомнений в том, что спортивный пул Подмосковья не останется в стороне от столь знаменательного для всей России события, как выборы президента.
Нам были неважны громкие лозунги или популистские настроения, витающие вокруг выборов. Мы голосовали за спортивную доблесть, прогресс и поступательное движение. Результаты работы и стабильность превыше всего. Мы не боимся новых вызовов или изменений. Важно было сплотиться вокруг общей идеи и поддержать тот курс, по которому мы движемся
— Роман Терюшков.
Ранее сообщалось, что советская и российская лыжница Лариса Лазутина, многократная чемпионка мира, Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя Московской областной Думы проголосовала на выборах президента России на избирательном участке № 1979‐1980 в Одинцовском филиале МГИМО.