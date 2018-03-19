«Голосовали за спортивную доблесть, прогресс и поступательное движение»: Роман Терюшков рассказал об участии в выборах

Министерство физической культуры и спорта Московской области рассказало, как спортивное сообщество региона в лице министра физической культуры и спорта, а также звездных спортсменов, тренеров и руководителей учреждений принимало участие в выборах российского президента.

Говоря об участие в голосовании за кандидата в президенты Российской Федрации министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что не было никаких сомнений в том, что спортивный пул Подмосковья не останется в стороне от столь знаменательного для всей России события, как выборы президента.

Нам были неважны громкие лозунги или популистские настроения, витающие вокруг выборов. Мы голосовали за спортивную доблесть, прогресс и поступательное движение. Результаты работы и стабильность превыше всего. Мы не боимся новых вызовов или изменений. Важно было сплотиться вокруг общей идеи и поддержать тот курс, по которому мы движемся

— Роман Терюшков.