Гигантскому муравьеду из Калининграда привезли подружку из Дании

Как сообщалось ранее, самец прибыл в местный зоопарк в конце декабря 2017 года. Он — единственный в России представитель своего рода.

Условия оказались пригодными для содержания еще одного муравьеда. Поэтому в пару к Лектору «заказали» самку. Вечером 17 марта Кайя, после полутора суток в пути, прибыла в зоопарк.

«Кайя родилась 8 июня 2016 года в зоопарке Йесперхус. В процессе перемещения животного из транспортировочного вольера в помещение особых проблем не возникло, Кайя была спокойна. Зато Лектор, почувствовав соседку, начал проявлять самые бурные чувства», — рассказали в зоопарке.

Сейчас самка муравьеда находится на карантине (он продлится 21 день).