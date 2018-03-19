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Гигантскому муравьеду из Калининграда привезли подружку из Дании
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Гигантскому муравьеду из Калининграда привезли подружку из Дании 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Как сообщалось ранее, самец прибыл в местный зоопарк в конце декабря 2017 года. Он — единственный в России представитель своего рода.
Условия оказались пригодными для содержания еще одного муравьеда. Поэтому в пару к Лектору «заказали» самку. Вечером 17 марта Кайя, после полутора суток в пути, прибыла в зоопарк.
«Кайя родилась 8 июня 2016 года в зоопарке Йесперхус. В процессе перемещения животного из транспортировочного вольера в помещение особых проблем не возникло, Кайя была спокойна. Зато Лектор, почувствовав соседку, начал проявлять самые бурные чувства», — рассказали в зоопарке.
Сейчас самка муравьеда находится на карантине (он продлится 21 день).
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