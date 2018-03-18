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Дмитрий Харатьян проголосовал на выборах
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Дмитрий Харатьян проголосовал на выборах 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Актер Дмитрий Харатьян проголосовал на президентских выборах в Красногорске. Он прибыл на избирательный участок в школе 9.
Немногим ранее в голосовании приняли участие Алла Пугачева с Максимом Галкиным, певица Зара, кандидат в президенты Ксения Собчак и Михаил Горбачев.
Ксения Собчак заявила журналистам, что ничего она ничего не рассчитывает и предоставила возможность народу сделать свой выбор, а певицы Зара отметила, что россияне «должны проявить свою гражданскую позицию, сделать свой выбор для нашего будущего, детей и страны».
Избирательные участки во всех регионах начали работу в 08:00 по Москве. Чтобы отдать голос за кандидата в президенты РФ, граждане должны прийти на участок с паспортом. В 20:00 голосование будет объявлено закрытым. Первые экзитполлы ВЦИОМ пообещал обнародовать в 21:00 по московскому времени.
Самый старый россиянин, 122‐летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, проголосовал на выборах президента. Он воспользовался услугой выездного голосования: сотрудники местного избиркома приехали к нему на дом.
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