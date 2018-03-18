Ставропольская парабадминтонистка добилась успеха на международном турнире

Сильнейших парабадминтонистов планеты собрал в Майорке международный турнир, проводившийся уже в седьмой раз.

В роли дебютантки на соревновании столь высокого уровня выступила представительница краевого Центра адаптивной физической культуры и спорта Ирина Кузьменко. Первый блин комом не вышел — воспитанница тренера Кристины Варфоломеевой завоевала бронзовую медаль.

Кузьменко продемонстрировала своё мастерство в паре с Нарын Улук из Турции. На первом этапе интернациональный дуэт одолел японский и итальяно-испанский тандемы и уступил корейской «двойке». Эти результаты позволили Ирине и Нарын выйти из группы, где их уже поджидали фавориты состязаний из Германии. Поединок стал украшением турнира и закончился приятной сенсацией. После стартовой партии девушки из Германии были впереди — 21:19, однако в следующих двух отрезках противостояния сильнее оказались Кузьменко и Улук — 21:16 и 23:21.

В полуфинале они уступили будущим победительницам из Тайваня и заслужили бронзовые награды. Кстати, трофей ставропольской мастерицы волана стал единственным в копилке российской дружины. Кроме того, Кузьменко и Улук показали лучший результат среди европейских спортсменов. На пьедестале почёта также обосновались девушки из Тайваня, Японии и Кореи.

— Ирина Кузьменко — один из основных кандидатов на участие в Паралимпийских играх в Токио, свой класс в последнее время она подтверждает регулярно. Надеемся, что наша землячка сможет привезти в 2020 году медаль из Страны восходящего солнца, — отметил министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков