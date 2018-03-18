Ещё
Ставропольская парабадминтонистка добилась успеха на международном турнире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ставропольская парабадминтонистка добилась успеха на международном турнире 

АиФ Ставрополье 8 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сильнейших парабадминтонистов планеты собрал в Майорке международный турнир, проводившийся уже в седьмой раз.
В роли дебютантки на соревновании столь высокого уровня выступила представительница краевого Центра адаптивной физической культуры и спорта Ирина Кузьменко. Первый блин комом не вышел — воспитанница тренера Кристины Варфоломеевой завоевала бронзовую медаль.
Кузьменко продемонстрировала своё мастерство в паре с Нарын Улук из Турции. На первом этапе интернациональный дуэт одолел японский и итальяно-испанский тандемы и уступил корейской «двойке». Эти результаты позволили Ирине и Нарын выйти из группы, где их уже поджидали фавориты состязаний из Германии. Поединок стал украшением турнира и закончился приятной сенсацией. После стартовой партии девушки из Германии были впереди — 21:19, однако в следующих двух отрезках противостояния сильнее оказались Кузьменко и Улук — 21:16 и 23:21.
В полуфинале они уступили будущим победительницам из Тайваня и заслужили бронзовые награды. Кстати, трофей ставропольской мастерицы волана стал единственным в копилке российской дружины. Кроме того, Кузьменко и Улук показали лучший результат среди европейских спортсменов. На пьедестале почёта также обосновались девушки из Тайваня, Японии и Кореи.
— Ирина Кузьменко — один из основных кандидатов на участие в Паралимпийских играх в Токио, свой класс в последнее время она подтверждает регулярно. Надеемся, что наша землячка сможет привезти в 2020 году медаль из Страны восходящего солнца, — отметил министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков.
Напомним, что сборная ставропольского центра адаптивной физической культуры и спорта стала серебряным призером прошедшего в Астрахани чемпионата России по гандболу (спорт глухих). Кроме того, два представителя краевой команды получили индивидуальные призы. Разыгрывающий Роман Малуев и линейный Андрей Китаев включены в символическую сборную турнира.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ничья, поражение и победа – итог ставропольских гандболистов на чемпионате В Инетрнете появилось видео с попыткой вброса на избирательном участке Ставропольские «фурии» проиграли соперницам из «Ники»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение