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Берг и Шад победили на последнем этапе Кубка мира-2017/18 в сноуборд-кроссе
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Берг и Шад победили на последнем этапе Кубка мира-2017/18 в сноуборд-кроссе 

Р-Спорт 8 часов назад
Немцы Пауль Берг и Константин Шад завоевали золото в командных соревнованиях на заключительном этапе Кубка мира-2017/18 в сноуборд-кроссе, который проходил в Вейсонна (Швейцария).
Берг и Шад победили в главном финале, серебро выиграли испанцы Рехино Эрнандес и Лукас Эгибар, бронза у австрийцев Ханно Душана и Алессандро Хеммерле.
В женских соревнованиях победу одержали француженки Нелли Моэнн-Локкоз/Клоэ Треспёш, второе место заняли итальянки София Белингери и Раффаэлла Брутто, тройку призеров замкнули канадки Тес Критчлоу и Зои Бергерманн.
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