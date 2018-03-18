Берг и Шад победили на последнем этапе Кубка мира-2017/18 в сноуборд-кроссе

Немцы Пауль Берг Константин Шад завоевали золото в командных соревнованиях на заключительном этапе Кубка мира-2017/18 в сноуборд-кроссе, который проходил в Вейсонна (Швейцария). Берг и Шад победили в главном финале, серебро выиграли испанцы Рехино Эрнандес и Лукас Эгибар , бронза у австрийцев Ханно Душана и Алессандро Хеммерле. В женских соревнованиях победу одержали француженки Нелли Моэнн-Локкоз/Клоэ Треспёш, второе место заняли итальянки София Белингери и Раффаэлла Брутто, тройку призеров замкнули канадки Тес Критчлоу и Зои Бергерманн.