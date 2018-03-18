20 килограммов рыбы для котиков: новосибирские рыбаки отдали свою добычу в приют для животных

Сегодня, 18 марта, в новосибирском микрорайоне Затон прошёл весенний фестиваль по ловле рыбы на мормышку со льда — всю свою добычу рыбаки отдали котикам из приюта для бездомных животных.

«Вчера мне позвонил организатор. Спросил, принимаем ли мы пожертвования, и рассказал о том, что у них пройдёт мероприятие — спортивное состязание по отлову рыбы и что они очень хотели бы передать эту рыбу именно в приют. Естественно, мы сегодня поехали забрали её», — рассказала корреспонденту НГС. НОВОСТИ руководитель региональной общественной организации помощи животным «Кошкино лукошко» Алёна Мезенцева.

Как пояснил один из организаторов мероприятия Артём Лисицын, всего в фестивале, который проводил рыболовный сайт FishingSib, приняли участие 70 новосибирцев. За три часа им нужно было наловить как можно больше рыбы.

«Стартовали по сигналу ракеты и пошли все в зону. Зону заранее огородили: что здесь ловим. Ловим на определённую снасть, в данном случае на мормышку. Ну и всё, судьи ходил смотрели, чтобы они ловили только на мормышку», — рассказал Артём Лисицын.

По его словам, победителем в категории «Спортсмены» стал кандидат в мастера по рыболовному спорту Никита Дюпин, выловивший 3150 граммов рыбы. В категории «Любители» победил Роман Морозов , который за три часа сумел поймать 2370 граммов.

Как уточнил Артём Лисицын, всего организаторы отдали в приют «Кошкино лукошко» больше 20 килограммов рыбы.

Питомцы приюта уже оценили подарок.