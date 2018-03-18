Ещё
«Милан» — «Кьево»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» — «Кьево»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Кьево».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Кьево
Доннарумма Джанлуиджи • Борини ФабиоБонуччи ЛеонардоСапата КристианРодригес РикардоКесси ФранкБилья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Кутроне Патрик • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо РиккардоАнтонелли ЛукаСторари МаркоКонти Андреа • Гомес Густаво • Мусаккио МатеоДоннарумма Антонио • Андре Силва • Маури ХосеЛокателли Мануэль • Диаш Тьягу
Соррентино Стефано • Каччаторе Фабрицио • Томович Ненад • Бани Маттиа • Ярошински ПавелКастро ЛукасРадованович ИванДепаоли Фабио • Джаккерини Эммануэле • Инглесе Роберто • Степински Мариуш
Запасные: Ригони Никола • Цесар Боштян • Гобби Массимо • Дайнелли Дарио • Хетемай Перпарим • Бирса Вальтер • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Пуччарелли Мануэль • Бастьен Самюэль • Конфенте Алессандро • Лерис Мехди
18 марта. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
Фассоне: "Команда "Милана" изменилась благодаря Гаттузо" "Наполи" потерял Гамшика по ходу матча с "Дженоа" "Марсель" - "Лион": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение