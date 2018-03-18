В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Кьево».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Кьево
Доннарумма Джанлуиджи • Борини Фабио • Бонуччи Леонардо • Сапата Кристиан • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Билья Лукас • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Кутроне Патрик • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо Риккардо • Антонелли Лука • Сторари Марко • Конти Андреа • Гомес Густаво • Мусаккио Матео • Доннарумма Антонио • Андре Силва • Маури Хосе • Локателли Мануэль • Диаш Тьягу
Соррентино Стефано • Каччаторе Фабрицио • Томович Ненад • Бани Маттиа • Ярошински Павел • Кастро Лукас • Радованович Иван • Депаоли Фабио • Джаккерини Эммануэле • Инглесе Роберто • Степински Мариуш
Запасные: Ригони Никола • Цесар Боштян • Гобби Массимо • Дайнелли Дарио • Хетемай Перпарим • Бирса Вальтер • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Пуччарелли Мануэль • Бастьен Самюэль • Конфенте Алессандро • Лерис Мехди
18 марта. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
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