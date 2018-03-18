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Штангисты Албегов и Чен, вернувшиеся после временного отстранения, не выступят на Кубке РФ
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Штангисты Албегов и Чен, вернувшиеся после временного отстранения, не выступят на Кубке РФ 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер Игр-2012 Руслан Албегов и серебряный призер чемпионата Европы — 2017 Олег Чен из-за проблем со здоровьем не выступят на мартовском Кубке России по тяжелой атлетике в Сочи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Олег Писаревский.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в середине февраля сняла временное отстранение от выступлений с Албегова и Чена. Албегов был отстранен 13 ноября 2017 года, Чен — в январе 2018 года. Санкции к спортсменам были применены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
"У Руслана Албегова обострилась старая травма колена, из-за которой он не сможет выступить на Кубке России, — сказал Писаревский. — Не будет в Сочи и серебряного призера чемпионата Европы 2017 года Чена. Он сейчас тренируется дома в Анапе и имеет небольшие проблемы с плечом. 26 апреля он приедет на сбор в Рузу и потом выступит на майском турнире в Новосибирске".
Из призеров последнего чемпионата Европы, который проходил в апреле 2017 года в хорватском Сплите, в Сочи выступят только Феликс Халибеков (бронза) и Артем Окулов (серебро). «Окулов, чемпион мира 2015 года, залечивает травму, которая сильно беспокоила его практически весь прошлый сезон, — продолжил тренер. — Мы разрешили Артему не приезжать в Сочи, но он выразил желание выступить на Кубке страны».
Нет в списке участников мартовского Кубка страны и Адама Малигова, который в Сплите стал единственным российским штангистом, завоевавшим золото. «Адам пропустит этот турнир по личным причинам, которые, подчеркну особо, абсолютно не связаны с допингом. Он сейчас поддерживает форму в зале у себя дома», — отметил Писаревский.
"Я не думаю, что на Кубке России ребята покажут высокие результаты. Сезон только начинается. Определяющим стартом будет сентябрьское первенство страны в Ростове-на-Дону, по итогам которого определится состав национальной команды на чемпионат мира", — подытожил специалист. Кубок России пройдет в Сочи с 22 по 28 марта.
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