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Гол и пас Халка и покер Ву Лэя помогли «Шанхай Шанган» одержать разгромную победу
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Гол и пас Халка и покер Ву Лэя помогли «Шанхай Шанган» одержать разгромную победу 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
«Шанхай Шанган» разгромил «Гуанчжоу Фули» в матче 3-го тура чемпионата Китая. Покер оформил китайский форвард Ву Лэй. Два мяча он забил с передач бразильца Оскара, один — с передачи экс-хавбека «Краснодара» Одила Ахмедова и еще один — с передачи бывшего форварда "Зенита" Халка. Последний стал автором еще одного мяча.
"Шанхай Шанган" после трех туров лидирует в таблице с тремя победами и разницей мячей 15:2.
Действующий чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» под руководством Фабио Каннаваро одолел «Хэнань Цзянье».
В дерби «Тяньцзинь Тэда» одолел «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 3:2. Хет-триком в составе победителей отметился форвард Фрэнк Ачеампонг. За проигравших полный матч провел экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель.
Чемпионат Китая
Суперлига
3-й тур  "Гуанчжоу Фули" — «Шанхай Шанган» — 2:5 (2:3)
Голы: Зехави, 4 (1:0). Сяо Чжи, 9 (2:0). Ву Лэй, 17 (2:1). Ву Лэй, 27 (2:2). Ву Лэй, 29 (2:3). Халк, 53 (2:4). Ву Лэй, 73 (2:5).
"Чанчунь Ятай" — «Бэйцзин Рэньхэ» — 1:1 (1:1)
Голы: Ван Ган, 29 (0:1). Игало, 42 (1:1).
"Гуанчжоу Эвергранд" — «Хэнань Цзянье» — 1:0 (1:0)
Гол: Алан, 27.
Незабитый пенальти: Гуларт (Г), 9.
"Гуйчжоу Чжичэн" — «Шанхай Шэньхуа» — 0:1 (0:0)
Гол: Морено, 68.
"Тяньцзинь Тэда" — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 3:2 (1:0)
Голы: Ачеампонг, 16 (1:0). Пату, 54 (1:1). Модест, 78 (1:2). Ачеампонг, 84 (2:2). Ачеампонг, 90 (3:2).
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