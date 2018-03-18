Гол и пас Халка и покер Ву Лэя помогли «Шанхай Шанган» одержать разгромную победу

«Шанхай Шанган» разгромил «Гуанчжоу Фули» в матче 3-го тура чемпионата Китая. Покер оформил китайский форвард Ву Лэй. Два мяча он забил с передач бразильца Оскара, один — с передачи экс-хавбека «Краснодара» Одила Ахмедова и еще один — с передачи бывшего форварда "Зенита" Халка. Последний стал автором еще одного мяча.

"Шанхай Шанган" после трех туров лидирует в таблице с тремя победами и разницей мячей 15:2.

Действующий чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» под руководством Фабио Каннаваро одолел «Хэнань Цзянье».

В дерби «Тяньцзинь Тэда» одолел «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 3:2. Хет-триком в составе победителей отметился форвард Фрэнк Ачеампонг. За проигравших полный матч провел экс-хавбек «Зенита» Аксель Витсель.

Чемпионат Китая

Суперлига

3-й тур "Гуанчжоу Фули" — «Шанхай Шанган» — 2:5 (2:3)

Голы: Зехави, 4 (1:0). Сяо Чжи, 9 (2:0). Ву Лэй, 17 (2:1). Ву Лэй, 27 (2:2). Ву Лэй, 29 (2:3). Халк, 53 (2:4). Ву Лэй, 73 (2:5).

"Чанчунь Ятай" — «Бэйцзин Рэньхэ» — 1:1 (1:1)

"Гуанчжоу Эвергранд" — «Хэнань Цзянье» — 1:0 (1:0)

Гол: Алан, 27.

Незабитый пенальти: Гуларт (Г), 9.

"Гуйчжоу Чжичэн" — «Шанхай Шэньхуа» — 0:1 (0:0)

Гол: Морено, 68.

"Тяньцзинь Тэда" — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 3:2 (1:0)

Голы: Ачеампонг, 16 (1:0). Пату, 54 (1:1). Модест, 78 (1:2). Ачеампонг, 84 (2:2). Ачеампонг, 90 (3:2).