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В Керчи пройдет турнир по боксу в память о заслуженном тренере
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В Керчи пройдет турнир по боксу в память о заслуженном тренере 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В городе Керчь пройдет Республиканский турнир по боксу. Соревнования посвящены заслуженному тренеру Виктору Валентиновичу Дубину, который ушёл из жизни прошлой весной.
На турнир, который состоится на следующей неделе, приедут команды из Крыма, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Донецкой и Луганской народных республик. Всего ожидается более 100 участников.
Один из самых именитых тренеров города, заслуженный тренер Украины, воспитавший не одно поколение спортсменов, чемпионов Украины и России по боксу Виктор Дубинин ушел из жизни в возрасте 75 лет.
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