В Керчи пройдет турнир по боксу в память о заслуженном тренере

В городе Керчь пройдет Республиканский турнир по боксу. Соревнования посвящены заслуженному тренеру Виктору Валентиновичу Дубину, который ушёл из жизни прошлой весной.

На турнир, который состоится на следующей неделе, приедут команды из Крыма, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Донецкой и Луганской народных республик. Всего ожидается более 100 участников.