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«Верес» проиграл «Заре», «Карпаты» ушли от поражения в матче с «Александрией»
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«Верес» проиграл «Заре», «Карпаты» ушли от поражения в матче с «Александрией» 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Украины завершились два матча 24-го тура.
В противостоянии «Вереса» и «Зари» все решил пенальти в самом начале второго тайма (0:1). В игре команд из второй шестерки «Александрия» не удержала победу над «Карпатами», стоящими на вылет (1:1).
Протокол игры
Верес
51' Иури Фрейтас (0:1)
Бандура АлександрБорзенко СергейЛукьянчук Павел 27' • Симинин СергейКожанов Денис 66' (Пепе Кеплер (66') • Западня Артур 80' (Мягков Павел (80') • Каленчук Максим 88' • Карасюк Роман 64' • Кулиш Станислав 71' (Сезар Жулио (71') • Степанюк РусланСарнавский Богдан
Запасные: Волошинович Ростислав
Лунин АндрейЧечер Вячеслав 28' • Сваток АлександрХаратин Игорь 19' 58' (Прийма Василий (58') • Тымчик Александр • Иури Фрейтас • Лунёв Максим 45' 46' (Фопала Давид (46') • Силас • Караваев Александр 88' (Гордиенко Артём (88') • Чеберко ЕвгенийГромов Артём
Запасные: Кабаев Владислав • Фелипе Луис II • Кочергин Владислав • Mohamed El-Bouazzati
18 марта. Стадион «Арена Львов» (Львов).
Протокол игры
Александрия
Карпаты
(1:0) Пономарь Виталий 70'
77' Швед Марьян (1:1)
Панькив ЮрийБацула АндрейПашаев ПавелГитченко Андрей 90' • Банада Евгений • Бухал Глеб • Старенький Сергей 60' (Протасов Евгений (60') • Пономарь Виталий • Цуриков Андрей 80' (Шастал Дмитрий (80') • Полярус АртёмГрицук Василий
Запасные: Леванидов ВладиславЧеботаев СергейКольцов Виталий
Шевченко АлексейНестеров Андрей 39' • Мирошниченко ДенисВербный НазарЛобай Иван 66' • Эрбес Кристиан 42' • Мякушко Сергей 74' (Catriel Sanchez (74') • Jorge Carrascal • Швед Марьян • Гуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско 83' (Голодюк Олег (83')
Запасные: Федецкий Артём • Мисак Роман • Клёц Дмитрий • Mauricio Cortes • Лебеденко Орест
18 марта. Стадион «Ника».
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