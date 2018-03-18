«Верес» проиграл «Заре», «Карпаты» ушли от поражения в матче с «Александрией»

В чемпионате Украины завершились два матча 24-го тура.

В противостоянии «Вереса» и «Зари» все решил пенальти в самом начале второго тайма (0:1). В игре команд из второй шестерки «Александрия» не удержала победу над «Карпатами», стоящими на вылет (1:1).

Протокол игры

Верес

51' Иури Фрейтас (0:1)

18 марта. Стадион «Арена Львов» (Львов).

Протокол игры

Александрия

Карпаты

77' Швед Марьян (1:1)

Запасные: Федецкий Артём • Мисак Роман • Клёц Дмитрий • Mauricio Cortes • Лебеденко Орест

18 марта. Стадион «Ника».